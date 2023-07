Hořký osud zpravodajce. Karel Sedláček pracoval i s německou špionážní legendou

Pro novinařinu neměl velké nadání, a tak za něj nezbytné články psal vybraný úředník československé ambasády, a i když Sedláček hovořil perfektně německy či francouzsky, neovládal angličtinu. Přesto své náročné úkoly plnil výtečně.

Byl aktérem mnoha velkých zpravodajských her a úzce spolupracoval například s německou špionážní legendou Rudolfem Rösslerem. Dlouho byl také jedním z mála pojítek mezi odbojem v okupovaných českých zemích a čs. zpravodajskou službou v Londýně, kdy zprávy z protektorátu šly do Bratislavy a odtud na mikrofilmech ve falešných mincích do Švýcarska. Karel Sedláček se narodil 24. září 1894 v Bruselu, kde pracoval tehdy jeho otec. Když maturoval na písecké reálce, musel narukovat do rakousko-uherské armády.