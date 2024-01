Samota je krásná, je dobré umět být sám. Odkaz náčelníka Nevrlého si chcete dát do peněženky a denně připomínat

Kdekterý poutník, vandrák či tulák by se mohl pochlubit tvrzením: „S panem Nevrlým jsme často cestovali společně.“ Jenže pro pořádek by tiše dodal „… ale on o tom neví“.

Miloslav Nevrlý, autor legendárních Karpatských her, Nejkrásnější sbírky a řady dalších knih, které inspirovaly celé generace čtenářů a přírodomilců, vzpomíná na svůj života běh prostřednictvím rozhovorů s Alešem Palánem.

Nevrlého jedinečný styl jeho čtenáři poznají i v půlce první věty, kterou z jakéhokoli jeho díla ocitujete: jediným uhrančivým tahem vypravěčského štětce pojme široký historický kontext, geografický polodetail i drobnou biologickou vinětu jedinečného osobního zážitku. A čtenář je vtažen do reality vzdáleného místa snad i silněji, než kdyby tam fyzicky byl.