Nesmysly zpovykaného světa. Cyklokurýr servíruje současnou společnost jako na dlani a není to pěkný pohled

Recenze

Máme přestat s těmi nesmysly a neobjednávat si dovoz jídla, anebo naopak máme objednávat víc, aby měli kurýři dost práce? To je jen jedna z otázek, jež vytanou nad Vyhořením Petra Šestáka, pojednávajícím o nerovnostech v naší společnosti a zpovykanosti těch, kteří by autem nejraději vjeli až do chrámu svatého Víta.