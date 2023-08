Přežijeme čtení těchto knih? Spisovatelka Lydia Milletová se ve svém románu pokusila spasit rovnou celé lidstvo

Recenze

Srpen, to je taková dlouhá neděle. Především pro ty, kdo v září musí znovu do školy. U těch dalších záleží, jak dlouho po škole mají, jestli už dokázali tyto otěže ze sebe sejmout. Pak totiž může být „srpnová neděle“ příjemným časem, kdy sice již cosi neodvratně končí, ale ještě to není úplně pryč.