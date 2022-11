Konec jistot a měnící se svět. Co si počít s „druhou“ Amerikou, hrozí občanské nepokoje?

Naposledy se na tyto otázky pokusil odpovědět historik Adam Hochschild v knize American Midnight: The Great War, a Violent Peace, and Democracy’s Forgotten (2022), který se zaměřil na polozapomenuté období mezi první světovou válkou a začátkem bouřlivých dvacátých let (1917–1920). Tehdy se podle něj Spojené státy ocitly ve spirále války a poválečné demobilizace, pandemie španělské chřipky, antisemitismu a rasového násilí, nativismu a odporu k imigrantům, třídních a sociálních konfliktů a bojů proti skutečnému i domnělému rudému nebezpečí a vlivu bolševické revoluce...

Amerika nesnášenlivá, zmatená a frustrovaná tehdy jakoby zápasila sama se sebou, ve skutečnosti se v ní ale svářelo „několik Amerik“.