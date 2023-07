Blízko Bohu, daleko od rušivého světa. Jak vypadají kolonie konzervativních křesťanů v Latinské Americe?

Je to křesťanské hnutí, které vedle katolictví a protestanství samo sebe chápe jako třetí cestu. Dnes tuto cestu zkoušejí hledat v Latinské Americe. A my jsme se za nimi vypravili.

Náš dům je tamhle za tím lesíkem, vysadím vás na křižovatce. Odtud to máte jen asi čtyři kilometry, buď dojdete pěšky, nebo vás někdo sveze, tady už jezdí víc aut.“

Křížení prašných silniček uprostřed savany na západě Belize nevzbuzovalo mnoho důvěry, nicméně záhy jsme zjistili, že šofér, kterého jsme si po asi půlhodinovém čekání na první auto stopli, měl pravdu. Během minuty nastupujeme do dalšího vozidla, za další minutu se prašná cesta mění v širokou asfaltovou silnici a za krátkou chvíli jsme tam: v mennonitské kolonii Spanish Lookout.

Po týdnu stráveném v džungli západního Belize je to obří změna. Místo chaotických shluků svépomocně postavených domů tu stojí úpravné rozlehlé budovy, po širokých ulicích jezdí místo desítek let starých čoudících vozidel převážně zánovní pick-upy. Nikde žádné odpadky, trávníky jsou sestřižené, dokonce i palmy lemující hlavní třídu stojí vzorně v řadě. Na obzoru se tyčí budovy závodu vyrábějícího náhradní díly do automobilů. A široké okolí kolonie je odlesněné, obdělávané: jaký to kontrast vůči neprostupným lesům táhnoucím se o pár desítek kilometrů dál při guatemalské hranici.