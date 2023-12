Neuvěřitelně nafouknuté nic. Country královna Dolly Partonová chtěla být rockstar, ale moc to nevyšlo

Vlastně to vůbec nejzajímavější kolem alba – přesněji řečeno dvojalba, má dohromady téměř dvě a půl hodiny – Rockstar jsou některé okolnosti jeho vzniku a samotný důvod toho, proč vzniklo. Dolly Partonová ve svých sedmasedmdesáti letech, s bohatou country kariérou, na níž pracuje od šedesátých let, s mnoha autorskými hity v čele se zlidovělou Jolene a jedenácti cenami Grammy na poličce původně vůbec neměla žádné choutky zkoušet to na rockovém poli.

Až do roku 2022, kdy byla ke svému úžasu navržena za členku Rock’n’rollové síně slávy. „To musí být nějaký hrozný omyl, vždyť já jsem nikdy s rock’n’rollem neměla nic společného,“ vzkázala organizátorům každoroční trachtace, ale pak se jí to zřejmě nějak rozleželo v hlavě. Členství přijala, ovšem s tím, že tedy musí natočit rockové album. Přizvala k ruce hudebního producenta Kenta Wellse a jala se vytáčet telefonní čísla.