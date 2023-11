Otec často hovořil o ruské drzosti a tuposti, říká syn italského slavisty Alessandro Ripellino

Ripellino měl českou manželku Elu, která se jako italianistka stala jeho nejbližší spolupracovnicí, jak prý říkal Italo Calvino, tvořili „dílnu Ripellino“. Z jejich svazku se narodily dvě děti, Milena a Alessandro.

Ten vystudoval architekturu, ale i on má na Magické Praze podíl, jako velmi mladý pořídil pro její první vydání v roce 1973 fotografie. To už v Praze začala normalizace, Angelo s Elou a dětmi do Československa nesměli.

Alessandro se ze slunné Itálie vzdálil až na sever, do Švédska, kde žije a pracuje. Také se přestěhoval za svojí ženou, což je zřejmě v rodině Ripellinů tradice.

V Praze byl na oslavách, které pořádal Italský kulturní institut ke stému výročí narození jeho otce. Alessandro má k Česku a Praze stále vřelý vztah, patří k jednomu z jeho tří světů.

Lidovky.cz: Jste po otci Ital, a to ještě se sicilskými kořeny, po matce Čech a žijete ve Švédsku. Ke které národnosti máte nejblíž?

Jsem šťastný, že jsem poznal tři tak odlišné kultury, tři světy. Cítím se přirozeně nejblíž svému italskému světu. Vyrůstal jsem v Římě, kde jsem měl kamarády a vystudoval jsem tam architekturu.

Jako dítě jsem ovšem velmi rád jezdil do Čech, do Prahy a na Dobříš, do zámku, který byl k dispozici spisovatelům. Až do roku 1968 jsme tam trávili letní prázdniny, pak už méně. Vzpomínám, jak jsem si tam hrával s českými dětmi, také na svou drahou českou babičku, která mě učila česky.

Praha je v mých vzpomínkách nádherné místo fascinující svým šedým smutkem. Ale vzpomínám i na českou zimu, vůni uhlí a pach dezinfekce v sanatoriu, kde se můj otec léčil s plicní chorobou.

Lidovky.cz: Jak jste se dostal do Švédska?

Zamiloval jsem se, svoji švédskou manželku jsem poznal v Paříži v roce 1980 a ve Stockholmu jsme se usadili o šest let později. Tam je moje rodina, dvě dcery a tři vnuci, ten nejmenší se narodil letos a jmenuje se Alvar Angelo na památku svého italského dědečka.

Již řadu let mám ve Stockholmu architektonický ateliér a spolu se svými spolupracovníky a klienty jsem vytvořil spoustu projektů. I toto je mimořádný svět. Je to můj svět a je jiný než svět mých rodičů.

Lidovky.cz: Kde se ve vašem otci, který pocházel z Palerma, ale žil v Římě, vzal vztah k české kultuře a slavistice vůbec?