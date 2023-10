Už jsme se nespatřili nikdy. Pětatřicetiletému přátelství V+W v dopisech audioforma sluší

Recenze

Korespondence V+W má za sebou knižní vydání i skvělou inscenaci Jana Mikoláška a Dory Štědroňové, kteří jako první přišli s nápadem konvolut dopisů z let 1945–1980 převést do dramatického podoby. Nakladatelství Tebenas nyní vydalo korespondenci jako audioknihu a je to počin svébytný, neboť pracuje se silou mluveného slova, takže posluchač se plně soustředí na vybroušenou formu a také se může nechat unášet vlastní imaginací.