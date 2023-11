Tajemství za hranicemi těla. Beyond Vibrations vtahují diváka do abstraktního světa hudby, pohybu a emocí

Večer je složený z děl tří choreografů, pro něž se stalo styčným bodem působení v Nizozemsku. Krzysztof Pastor (* 1956) zanechal stopu v Nizozemském národním baletu. Hans van Manen (* 1932) je v něm stálým choreografem a jeho opusy se vedle Kyliánových baletů řadí ke zlatému fondu Nederlands Dans Theater. Marco Goecke (* 1972) v NDT rovněž hostoval, ale svůj talent uplatnil ponejvíce ve svém rodném Německu, kde zastával vedoucí posty v baletních souborech v Hannoveru a Stuttgartu.

Uvedené trio pojí rovněž profesní mistrovství, s nímž tvůrci modelují své choreografie, ve kterých odkrývají emoce, pocity a těžko vyslovitelné okamžiky v pregnantně vystavěné taneční kompozici. Vybrané balety obsažené v premiérové inscenaci Beyond Vibrations nezobrazují konkrétní příběhy, jsou prosty narace a vtahují diváka do abstraktního světa, v němž zvolená hudební předloha je sama o sobě velmi silná. A nadto vše vynikající výkony souboru Baletu ND dělají z nového titulu umělecký zážitek vysokých kvalit.