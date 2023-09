Benátský filmový festival se rozjel i bez hereckých hvězd. Režiséři se stali novými idoly publika

Kdyby Karel Zeman točil explicitní sex

Větší úspěch u kritiky má nicméně novinka Jorgose Lanthimose Chudáčci, černohumorný příběh dospívání jedné ženy v podání Emmy Stoneové. Úspěšný Řek v něm sice tematizuje zdánlivě skandální spojení infantility se sexualitou, to se ale pro něj stává východiskem k hlubšímu ponoru do světa „racionální“ společnosti. Ponor to je bizarní, graficky svébytný a velmi často vulgární. Četné explicitní sexuální scény hned zaujaly mnohá média. Důležitější však zůstává, že jde o dobrý film s výbornými hereckými výkony, vtipným i dramatickým scénářem a osobitým vizuálem, který našinci může mnohdy připomínat dílo Karla Zemana.

Příznivého ohlasu se dočkal i Maestro, očekávaný portrét manželství skladatele a dirigenta Leonarda Bernsteina, který napsal a režíroval Bradley Cooper, zároveň představitel titulní role. Od svého oscarového debutu Zrodila se hvězda se výrazně filmařsky posunul. Maestro je dospělejší film, který hravěji a účelněji pracuje s filmovou řečí i s příběhem, v němž se postupně do popředí dostává postava Bernsteinovy ženy Felicie v podání skvělé Carey Mulliganové.

I o Maestrovi se hned začalo mluvit jako o možném oscarovém kandidátovi, jak bývá u řady filmů premiérovaných v Benátkách v posledních letech zvykem. O to je smutnější, že jeho světovou premiéru nedoprovodil muž, který jej stvořil především. Bradley Cooper se ze solidarity ke stávkujícím hercům rozhodl do Itálie nepřijet, hlavní mluvčí na tiskové konferenci se tak stala nejstarší dcera Bernsteinových Jamie.

„Mě i mé sourozence dojalo, jak moc byl Bradley odhodlaný vyprávět příběh našich rodičů autenticky i jak nás zapojoval do celého procesu,“ nešetřila chválou Bernsteinová a nebyla sama. Podle členů štábu je Cooper podobně zapálený, odvážný a všestranný, jako byl Bernstein. „Všechny nás inspiroval, abychom i my do toho dali vše,“ podotkl zvukař Steven Morrow.

Režiséři novými idoly publika

Probíhající stávka amerických hereckých a scenáristických odborů je tedy i v Benátkách cítit. Režiséři se tu stávají novými miláčky publika – při zahájení se kromě domácích hvězd fanoušci nejvíc dožadovali předsedy poroty Damiena Chazella. Na návštěvnost zatím úbytek známých tváří vliv nemá, přestože lístek na gala premiéru stojí až 50 eur.

Předány už byly první ceny. Zlatého lva za celoživotní dílo z rukou hvězdy svého průlomového filmu Noční vrátný Charlotte Ramplingové převzala italská režisérka Liliana Cavaniová – a podivila se, že je první ženou, které se této pocty dostalo. „Není to fér, existují scenáristky a režisérky, které pracují stejně dobře jako muži. Potřebujeme ale příležitost být vidět a myslím, že festivaly by na to měly myslet. Doufám, že tohle je začátek změny,“ uvedla Cavaniová ve své děkovné řeči.

Sláva roztomilému filmaři

Další cenu dostal americký režisér Wes Anderson. Umělecký šéf festivalu Alberto Barbera během této ceremonie mluvil výhradně italsky, bez překladu – stejně jako Cannes ani Benátky často příliš neřeší neitalské publikum. Oblíbený tvůrce si „biblicky znějící“ ocenění Sláva filmaři sponzorované klenotnictvím Cartier převzal v růžovém pruhovaném obleku s roztomilostí sobě vlastní: „Tuhle cenu už dostal třeba Spike Lee, jehož filmy mě inspirovaly, abych se sám stal režisérem. Chtěl jsem kráčet přesně v jeho stopách, ale nedostal jsem se ani na stejnou univerzitu jako on.“

O den později na své masterclass poradil začínajícím tvůrcům, aby se obklopili lidmi, kteří je podrží, a svěřil se, že v dětství na něj hodně zapůsobily Hvězdné války. „Moje sedmiletá dcera Star Wars miluje teď. V podstatě žije ve světě princezny Leiy. Dokonce si sama sestavila světelný meč,“ kroutil hlavou Anderson.

Texasan, jehož snímek Asteroid City stále hrají česká kina, na Lidu také představil své nové dílo, čtyřicetiminutový Podivuhodný příběh Henryho Sugara, první z kvarteta svých adaptací povídek Roalda Dahla. Typicky hravý film je teatrálnější než obvykle, příliš přeplněný slovy, ale čítá hvězdné britské obsazení v čele s Benedictem Cumberbatchem. Ani to však kvůli stávce nepřijelo.