Prezidentské překvapení při premiéře. A samotný film Bod obnovy? Atmosféra funguje, zápletka spíš překáží

Než ambiciózní snímek vstoupí do běžných kin, bude cestovat po dalších přehlídkách. Vydat se za ním má rozhodně cenu, spíš ale kvůli jeho výtvarnému pojetí než kvůli rozuzlení detektivní zápletky.

Bod obnovy je celovečerním filmovým debutem nejen režiséra Roberta Hloze, ale také dalších klíčových členů jeho týmu, producenta Jana Kalisty či kameramana Filipa Marka, a jde také o první filmovou roli divadelní herečky Andrey Mohylové, která představuje hlavní hrdinku, policistku Em.

Děj je zasazený do střední Evropy (a nejspíš do Prahy) roku 2041. Za osmnáct let to bude podle této fantazie tak, že narůstající sociální nerovnost povede k všeobecné eskalaci násilí.