Bořit uspořádání úřadu nehodlám, říká kandidát na ministra kultury Martin Baxa. Priority má jinde

Nemá v plánu nikoho odvolávat ani úřad předělávat, chce věcně hodnotit, jak zřizované instituce plní své úkoly. Nepodléhám dojmům ani nátlakovým skupinkám, říká.

Lidovky.cz: Kulturní provoz se za třicet let výrazně proměnil, ale ministerstvo stále jede ve stejném módu, který je strukturálně zastaralý. Zatím žádný ministr neměl čas se tím zabývat. Máte v plánu s tím něco udělat?

Nepovažuji za svůj první a hlavní úkol restrukturalizaci ministerstva. Je třeba zohlednit, jak bude připravené naplňovat vládní a mé priority, a tomu případně přizpůsobit jeho strukturu. Nemyslím si, že bych hned chtěl bořit jeho uspořádání. Vyžaduje to ne přímo audit, ale vhled do toho, jak agendy, které chce vláda prosazovat, jsou kompatibilní s tím, jak je úřad uspořádaný.