Keira Knightleyová hledá více než vraha. Bostonský škrtič ukazuje i společenské kořeny násilí na ženách

Aktuální snímek Matta Ruskina si nedělá nárok na to, že by záhadu Bostonského škrtiče z počátku 60. let minulého století vyčerpávajícím způsobem vyřešil (i když nějaké návrhy dává), ale ukazuje její širší souvislosti a také představuje ženu, která vraha obdařila notorickou přezdívkou.

Bostonští škrtiči

Hlavní hrdinkou filmu je Loretta McLaughlinová (Keira Knightleyová), novinářka listu Record American. Matka tří dětí je na počátku žurnalistické kariéry a zatím dostává úkoly jako recenzovat nový opékač topinek. Její ambice jsou však o poznání vyšší, a když se objeví první otřesné vraždy osamělých žen, vymůže si na šéfredaktorovi povolení případ sledovat. Za parťačku dostane zkušenější reportérku Jean Coleovou (Carrie Coonová) a společně pak nacházejí znepokojivé informace o obětech a možných pachatelích, ale především o tom, jak neprofesionálně a ledabyle si při vyšetřování počíná bostonská policie.

BOSTONSKÝ ŠKRTIČ Uvádí Disney+

Ve chvíli, kdy se k celkem třinácti vraždám přizná Albert DeSalvo (který byl mnohem později díky analýze DNA přesvědčivě označen za pachatele poslední z vražd), jsou, zdá se, všichni spokojení – bez ohledu na to, jak klopotně a za jakou cenu (přiznání k vraždám je u soudu nepoužitelné, ale spoléhá se na trest za jiné zločiny) policie k výsledku došla. Dokonce i Jean už řeší jiné věci, jen Loretta riskuje nevraživost šéfů a rozpad své domácnosti a pátrá dál a nachází pádné důkazy, že vrah nebyl jen jeden a policie odvedla mizernou práci.

Muži zabíjejí ženy

Po nedávném filmu Když promluvila o aféře Harveyho Weinsteina je tu tedy další příběh o úspěšné dvojici investigativních novinářek. Tentokrát zasazený do doby ještě mnohem silnějších předsudků a systémového sexismu, a přesto o něco méně plakátový. Možná právě proto, že se opírá o reálie, které nepotřebují zdůrazňovat svou absurditu. Novinářky čelí nejen nedůvěře a přezíravému postoji části policistů (u jiných si naopak vydobudou respekt), ale jejich vlastní list zpočátku jejich nasazení na případ podává jako dráždivou kuriozitu a zveřejňuje jejich fotografie.

Loretta a Jean tak bojují nejen za odhalení pravdy o vrahovi či vrazích a o fatálních chybách při vyšetřování, ale také za celkovou změnu prostředí, kde bezpečnost žen není prioritou a kde se fakt, že muži zabíjejí ženy (jak Lorettě připomene jeden z podezřelých), bere jako odvěká danost. Je v tom samozřejmě hodně aktuálního aktivismu, ale reálné základy nastíněných problémů jsou nepopiratelné. Obě hlavní hrdinky, impregnované nikotinem a snažící se v rámci pracovních i soukromých povinností ukočírovat „cirkus o třech manéžích“, si zachovávají věrohodnost, Joan Carrie Coonové ještě lépe než poněkud okázale odhodlaná Loretta v podání Keiry Knightleyové.

Bostonský škrtič Matta Ruskina je napínavý, ale trochu jinak, než by se možná čekalo – a režisér jako by si úplně nevěděl rady, jak s tím očekáváním naložit. Vychází mu tedy příležitostně vstříc tajemstvím zastřenými scénami vražd, ty ale vyznívají do prázdna stejně jako pokus dát alespoň někomu z obětí jméno a vlastní příběh.