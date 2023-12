Brněnské Květy se v novém klipu Berlioz poprvé představují v nové sestavě

Po čtyřech letech s Jakubem Kočičkou za bicími se k tomuto nástroji v Květech vrátil Aleš Pilgr, čímž se uvolnilo místo baskytaristy. „Aniž bychom to měli promyšlené, vzali jsme do kapely Jirku Habartu ze skupiny Ghost of You, který hraje skvěle i na klávesy, kytaru a dokonce steelkytaru. Zvuk se tak znovu posunul někam jinam,“ říká frontman a zpěvák Květů Martin Kyšperský.

Nový člen Jiří Habarta působí v kapele i jako producent. Do skladby Berlioz vtiskl skupině nový, průzračnější zvuk. „Jsme to pořád my, ale hrajeme trochu jinak a já zpívám klidnějším a níž položeným hlasem. Chceme navázat na to, co jsme dělali dřív, a zároveň v hudbě objevit nějaká nová území. Máme to teď pěkně rozehrané,“ dodává Kyšperský, autor písně, která je pojmenována po francouzském hudebním skladateli.

Klip v režii Jonáše Svobody skupina natáčela v Rezidenci Café Kaprál - v bytě, ve kterém bydlel básník Zeno Kaprál. Dnes je tento prostor plný tajemných detailů a zákoutí otevřený veřejnosti. Hlavní roli v klipu ztvárnila tanečnice souboru Spitfire Company Markéta Vacovská. „V každém jejím gestu je tolik ladnosti a energie, že člověk vnímá napětí, i když třeba jen pohne rukou,“ popisuje spolupráci Kyšperský.

Nový singl Berlioz je první vlaštovkou z alba, které se Květy chystají vydat příští rok. Bubeník Aleš Pilgr dodává: „Myslím, že jsme dospěli k ideální kapelní sestavě. Tentokrát chceme nové písně postupně nahrávat a zveřejňovat v průběhu roku a zároveň je hrát na koncertech. Na album zařadíme výběr z těchto písní a možná i něco navíc.“

Nový singl Berlioz můžete slyšet během nadcházejících koncertů 19. 12 v Brně na Staré Pekárně a 20. 12. v Praze v Domě Barikádníků.