Pojí nás design i život v nesvobodě, říká o vztazích Čechů a Bulharů ředitelka Českého centra v Sofii

Lidovky.cz: České centrum v Sofii se již tradičně těší dobré pověsti. Čím je to určené?

Především týmem, který žije svou prací a který připravuje kvalitní program. Podrobně sledujeme, co se na naší umělecké scéně odehrává, co by mohlo rezonovat a promlouvat k bulharskému publiku. Hledáme možnosti, jak fungovat také směrem z Bulharska do Česka. Například v minulém roce v nakladatelství Academia vyšel překlad knihy bulharského historika Angela Nikolova – Žhavé léto 1968.

Lidovky.cz: Jaká je historie centra?

Patří mezi nejstarší střediska. Bylo založeno v roce 1949 a od té doby sídlí na jedné z hlavních ulic Sofie. Myslím, že je to pojem. Když si vezmete taxi, tak nemusíte vysvětlovat, na kterou ulici potřebujete, úplně postačí kód České centrum. Proslavil ho i obchod, který nabízel široký sortiment – sklo, keramiku, bižuterii gramofonové desky, hračky, knihy, noviny a časopisy. A zájem byl veliký. Před několika lety se nám podařilo obchod pod značkou Czech Design Mag obnovit.