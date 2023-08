Když někoho potkám a je to, jako kdybychom se znali deset let? Minulé životy by to dost vysvětlily, říká režisérka

Snímek Minulé životy divákům předkládá příběh mladé ženy jménem Nora, která se kdysi s rodiči přesunula z Koreje na americký kontinent. Do té doby se jmenovala jinak a přátelila se se svým spolužákem Hesongem. Náhle přervaný vztah nachází pokračování v různých etapách Nořina života. Nápad natočit tento příběh prý k Celine Songové přišel, když před několika lety seděla v baru mezi svým newyorským manželem a svou korejskou láskou z dětství. Přesně tak, jak je to potom ve filmu.

Lidovky.cz: V Minulých životech vyprávíte velmi osobní a intimní příběh, jaké to je sdílet ho s celým světem?

Je to pro mě hodně osobní, to máte pravdu. Ale trochu v jiném smyslu, než by se mohlo zdát. Minulé životy vzešly z takového opravdu subjektivního místa, to byla ta základní jiskra. Ale v průběhu práce na scénáři a pak na filmu se ta subjektivní zkušenost postupně proměňovala v objekt, čím dál víc se to stávalo prostě filmem, který potřebuju natočit. To nejosobnější, co se mi v souvislosti s Minulými životy stalo, bylo, že jsem v sobě objevila filmařku. Do té doby jsem se považovala za dramatičku, režírovat by mě nenapadlo. A teď vím, že to je něco, v čem jsem šťastná, co opravdu chci dělat.