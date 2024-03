Ceny Anděl získali J.A.R. či November 2nd. Do síně slávy vešel Jiří Korn

„Je to 33. ročník, proto jsme ho situovali na Velikonoce, navzdory tomu, že kapela J.A.R. tvrdí, že Jezus Kristus Neexistus,“ prohlásil na úvod slavnostního večera Honza Dědek.

Nejlepším sólovým interpretem se stal David Koller. „Je to prý potřetí, co dostávám tuhle sošku. Děkuju mockrát, je to velká čest. Chci poděkovat všem, kteří mi pomáhají s písničkami, a taky rodině,“ reagoval na Anděla oceněný.

Album roku natočila skupina November 2nd. „Jsem úplně beze slov. Je to strašně krásné překvapení. Musím v první řadě poděkovat spoluhráčům, jsou skvělí. A pak všem, bez kterých by tahle deska nevznikla,“ řekla zpěvačka Saša Langošová.

Do síně slávy byl uveden zpěvák, tanečník a herec Jiří Korn, který poděkoval předem natočeným vzkazem. „Krásný večer, všem hodně zdraví a slunce v duši,“ vzkázal. Sólovou interpretkou roku se stala Pam Rabbit. „Ježišmarjá, moc děkuju. Nic jsem si nepřipravila, tak to musím dát freestylem. Děkuju celému svýmu týmu a všem.“

V kategorii Folk získala cenu zpěvačka Marie Puttnerová, která poděkovala všem spřízněným duším. Cenu v kategorii Coca-Cola cena fanoušků si odnesl zpěvák Marcell. Poděkoval své ženě Lindě a producentovi Fiedlerskimu.

Anděla v žánrovém oddělení Klasika převzalo těleso Martinů Voices za album Britten, oceněnou kapelou je skupina J.A.R. „Naše varlata i penisy stárnou, ale nám to nevadí a stále zůstáváme mladí,“ zvolal oceněný Ota Klempíř.

Cenu za nejlepší počin v žánru elektronické muziky získala Anna Vaverková. Novou kategorii Společný projekt ovládla dvojice Calin a Viktor Sheen za album Roadtrip.

Rockového Anděla převzala thrash metalová kapela Exorcizphobia. „Tohle pozlátko pro nás úplně není, jsme tady asi trochu navíc, ale každopádně dík,“ znělo v děkovné řeči.

Nejlepší skladbu podle mínění akademie populární hudby nazpívala Anna K. Jde o titulní píseň alba Údolí včel. Zpěvačka poděkovala svému partnerovi a zároveň autorovi písně Tomáši Varteckému.

Sošku za nejlepší slovenské album si odnesla kapela HEX za desku Kde je tu láska. Zpěvák skupiny v děkovné řeči připomněl blížící se druhé kolo slovenských prezidentských voleb.

Vítězem kategorie Rap se stal MC Gey. „Tahle soška patří především mé ženě a mým synům, kteří už teď pravděpodobně spí. Desku jsem si udělal čistě pro sebe, neohlížel jsem se na to, jestli bych za ni mohl dostat nějakou cenu,“ prohlásil MC Gey.

Objevem roku se stala písničkářka Tereza Balonová. „První písničku jsem napsala, když mi bylo nějakých dvanáct, třináct let a od té doby mě to nepustilo. Děkuju všem lidem z vydavatelské firmy, rodině i mému ex, bez kterého bych nesložila tolik písniček na desku.“

Anděla za nejlepší jazzové album převzala trojice David Dorůžka, Robert Fischmann a Martin Novák. Videoklip roku natočil Luboš Vacke ke skladbě Traps In My Feed od Ondřeje Holého, tvořícího pod pseudonymem Dné.

Třiatřicátý ročník hudebních cen s oficiálním názvem Ceny Anděl Coca Cola se udílel v prostorách pražského O 2 universa. Večerem spolu s Honzou Dědkem provázela Ivana Kulhánková. Ceny Anděl uděluje každoročně hudební akademie od roku 1991. Soška Anděla je symbolizuje od roku 1997.