Vidím bolest, vztek a hanbu, říká ruský dirigent Byčkov. Koncerty začíná ukrajinskou hymnou

Lidovky.cz: Česká filharmonie vyjela na své první evropské turné po pandemii koronaviru, což je významný okamžik. Připravili jste převážně český repertoár, ale jak se vám hraje v tuto chvíli? Můžete světu předat nějaký vzkaz?

Uvádíme hudbu, kterou až na jednoho dali skvělí čeští skladatelé jako velký dar nejen své zemi, ale celému světu. Každá z těchto skladeb je nejen mistrovské dílo, ale i existenciální. Před vámi jsem mluvil s vaší kolegyní z berlínského listu. Řekla mi, že se pokusí na nás přijít v Berlíně podívat, a já ji upozornil, že uslyší tuto známou hudbu jinak. Ne lépe, jinak. Vzhledem k tomu, co teď všichni žijeme. Těsně předtím, než jsme jeli do Vídně, jsem na zkouškách jasně cítil i u skladeb, které orchestr má v krvi a hraje je spontánně, ze srdce, že tentokrát hudebníci hrají s nebývalou intenzitou a vášní. A jedním z důvodů je současná situace, kterou si uvědomují a prožívají ji stejně silně jako zbytek světa. Na koncertech začínáme ukrajinskou hymnou, abychom vyjádřili svou solidaritu. To je to nejmenší, co můžeme udělat.