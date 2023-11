Udílí se Český slavík. Lucie Bílá přepustila první příčku Ewě Farné

Letošní ročník Českého slavíka začal předtočenou scénkou, kde moderátorské dvojici Ondřej Sokol a Aleš Háma naoko vyčetli loňské přešlapy. Sokol s Hámou následně zahájili samotný slavnostní ceremoniál ve Foru Karlín vlastním pěveckým vystoupením a choreografií s tanečnicemi. „To je neuvěřitelné – začínat takhle dlouhý přenos tím nejlepším číslem, že?“ komentoval to následně Sokol. Háma pak dodal, že autorem úvodní skladby je Ondřej G. Brzobohatý.

Moderátoři dále přivítali hvězdy v sále a to včetně moderátora Jaromíra Soukupa, ze kterého si přitom v úvodní předtočené scénce dělali šoufky. A nešetřili ho ani později, když naráželi na jeho soukromý život.

První kategorií večera byly zpěvačky. Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. „Vždycky si říkám, že budu vtipná a pak se tady dojmu jak k*etén,“ uvedla zpěvačka, která se na první místo vrátila po loňské odmlce. Až stříbrná příčka tedy vyšla na Lucii Bílou. „Moc si toho vážím. Mám za sebou nádhernej rok. Jsem šťastná a myslím, že si to zasloužím,“ uvedla zpěvačka, která se v posledních desetiletích umísťovala pravidelně na prvním místě.

Bronzovou slavicí se pak stala Monika Absolonová. „Mám pocit, že jsem se spletla,“ řekla a upozornila na to, že dosud se umísťovala pouze jako Skokan roku. Ceny slavicím postupně předali Jiří Korn, Martin Dejdar a Sagvan Tofi.

Objevem roku hlasující určili Terezu Balonovou, která v děkovné řeči vyzdvihla své fanoušky: „Jak říkala Ewa Farna, podporujete českou muziku.“ Balonové jméno vyřkla zpěvačka Marie Rottrová.

Jedná se celkově už jedenašedesátý ročník. Soutěž popularity, která plně navazuje na dřívějšího Zlatého slavíka, se v roce 2021 vrátila po čtyřleté odmlce. Jedná se tedy už o třetí ročník po obnově.

„Český slavík je jedna z mála televizních akcí, kde se kapela může prezentovat živě. Není to playback, můžeme říct, co chceme. Vážíme si přízně fanoušků, kteří nám celá ta léta obětují svůj čas posílají nám hlasy. Všechno, co v minulosti bylo zlé, hodíme za hlavu a na Slavících rádi zahrajeme,“ pochvaluje si Josef Vojtek, frontman skupiny Kabát, která před lety svou cenu vrátila na protest proti problematického nakládání s výsledky hlasování. Kabáti byli prvním interpretem, kteří během večera po Hámovi se Sokolem vystoupili.

Stálice české pop music Helena Vondráčková pak předeslala: „Těším se, že se v pátek setkám s kamarády z populární, ale i rockové hudby. Je málo hudebních pořadů a Český slavík je v našich kalendářích třešničkou na dortu. Jsem opravdu velmi ráda, že jsem byla oslovena a že si můžu na Českém slavíkovi i zazpívat. Pro své fanoušky jsem si připravila směs největších hitů. Zároveň to bude i ochutnávka písniček, které zazní příští rok v O2 areně, kde oslavím šedesát let na scéně.“

Dále vystoupí Jana Kirschner, Eva Burešová, kapela Chinaski, hold Yvonne Přenosilové složí zpěvem Jitka Čvančarová a o poctu Vašo Patejdlovi se postará Ondřej Brzobohatý s Igorem Timkem z kapely No Name.

Hvězdný je i seznam osobností, které budou předávat ocenění v jednotlivých kategoriích. Kolegům pogratulují Michael Kocáb nebo Dara Rolins. České slavíky předají i sportovci, například dvojnásobná tenisová šampionka z Wimbledonu Petra Kvitová nebo držitel olympijské medaile v šermu Alexander Choupenitch.

Moderátorská dvojice Ondřej Sokol a Aleš Háma si na jeviště pozve i kolegy z herecké branže: Petru Hřebíčkovou, Sáru Korbelovou, Martu Dancingerovou, Jakuba Štáfka, Štěpána Kozuba nebo moderátora Leoše Mareše.

Připomeňme, že v loňském roce se Absolutní slavicí stala Lucie Bílá, v mužské kategorii zvítězil Marek Ztracený a dekorovanou skupinou byl již zmíněný Kabát. V hiphopové kategorii Český slavík připadl formaci ATMO music a do síně slávy vstoupil Jiří Suchý. Objevem roku byl vyhlášen raper Calin.