Chlupáč proti meči. Zemřel medvěd ‚herec‘, kterého proslavil seriál Hra o trůny

V druhé sérii populárního seriálu Hra o trůny se Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) stává zajatcem rytířky Brienne. Jejich cesta za předáním Jamieho je velmi trnitá. Jednou z největších překážek je sadistický lovec Locke (Noah Taylor), který pár zajme, Jamieho osvobodí a Brienne donutí bojovat v aréně se zabijáckým medvědem. Stalo se tak v sedmé epizodě třetí série s podtitulem O medvědovi a krásné panně.

Ono vraždící zvíře si zahrál jinak přátelský medvěd grizzly jménem Bart. Kromě Hry o trůny se mihl i ve filmech jako Útěk do divočiny, Dr. Doolittle 2, Božský Evan nebo Koupili jsme Zoo. Bart byl též maskotem enviromentální organizace Vital Ground Foundation, jež o jeho uhynutí informovala na svých sociálních sítích. Medvědovi bylo 21 let. Ve volní přírodě se grizzlyové dožívají 20 - 25 let.



„Medvěd Bart kráčel po světě pln inteligence, síly, ladnosti a životního poslání,“ napsal výkonný ředitel organizace Ryan Lutey.“Bude nám chybět a vzpomínka na něj nás popožene k tomu, abychom zachovali jeho stopy napříč přírodou i pro další generace.“



Podle kritiků je třetí série Hry o trůny jednou z těch nejpovedenějších. Epizoda O medvědovi a krásné panně i díky Bartovi rozhodně popularitě seriálu neprokázala medvědí službu.