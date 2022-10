Stárnoucí ruský oligarcha. Věděl jsem, koho hraju a proto jsem mohl improvizovat, říká chorvatsko-dánský herec

Lidovky.cz: Pocházíte z Chorvatska, ale diváci vás znají jako srbského mafiána z trilogie Pusher nebo ruského oligarchu Karpova z filmu 2012, teď hrajete dalšího bohatého Rusa. Nemrzí vás, že vaše známé postavy nejsou Chorvaté?

Ale já hraju i Chorvaty, jen se o těch rolích třeba tolik nemluví. A nemyslím si, že by konkrétní národnost postavy byla vždycky tak moc důležitá. Když jsme s režisérem Rubenem Östlundem připravovali Trojúhelník smutku, nebylo pro nás podstatné, že je Dimitrij zrovna Rus. Je to obecnější figura, která metaforicky reprezentuje celou proměnu východní Evropy v posledních desetiletích. Samozřejmě v trilogii Pusher Nicolase Windinga Refna je to něco jiného, tam je naopak podstatná vazba na nějaké reálné okolnosti, takže jsme se opravdu snažili vytvořit autentického srbsko-černohorského gangstera.

Lidovky.cz: V Trojúhelníku smutku váš ruský kapitalista vede dialog s americkým kapitánem výletní lodi, který je pro změnu přesvědčený marxista. Hraje ho Woody Harrelson a v té břitké debatě si vyměňujete citáty na podporu svých idejí. Jak se tahle pasáž točila? A je vám některý z těch vyslovených citátů osobně blízký?

Musím říct, že osobně jsou mi bližší citace z té kapitánovy strany. Ale obecně bylo velice zábavné se do téhle debaty ponořit. Předcházela jí spousta příprav a celý dialog trval mnohem déle, než je nakonec vidět ve filmu.