Colours slaví dvacátý ročník. Kdo přijede a na co se můžete těšit?

Na osmi hudebních scénách v industriálním areálu Dolní Vítkovice vystoupí téměř sedmdesát zahraničních kapel a přes čtyřicet domácích účinkujících.

„Letošní jubilejní ročník Colours of Ostrava nabídne nejdražší program ve své historii. Podařilo se nám sestavit pestrý a vyvážený line-up složený jak z největších světových hudebních jmen, která plní koncertní haly i stadiony, tak i z posluchačsky náročných projektů,“ řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Hlavní hvězdy

Už v říjnu oznámily Colours of Ostrava jméno prvního headlinera, jímž je americká poprocková formace One Republic. V čele se svým charismatickým zpěvákem, multiinstrumentalistou a autorem mnoha skladeb Ryanem Tedderem si vydobyla místo jedné z nejúspěšnějších současných světových kapel. Do Ostravy přivezou kromě hitů i nový hudební materiál.

Pro milovníky kytar, postpunku a indierocku přiváží festival newyorské Interpol, kteří se vrátí do Česka po šesti letech, aby představili loňské album The Other Side of Make-Believe natočené v produkci Marka „Flooda“ Ellise (Nick Cave, Nine Inch Nails, PJ Harvey).

Příznivci rapu ocení návštěvu držitele Grammy Macklemorea, který proslul mj. svým postojem proti jakékoliv formě rasismu a podporou práv a důstojnosti komunity LGBT+. Jeho skladba Same Love se proměnila v neformální znělku washingtonské kampaně za legalizaci manželství osob stejného pohlaví.

S popovou show přijede jedna z nejúspěšnějších britských hudebnic posledního desetiletí Ellie Goulding, jež s hity Burn, Holding on for Life a dalšími dobývala hitparády celého světa.

Všechny chutě hudby

Na Colours of Ostrava si přijdou na své i fanoušci nejrůznějších specifických žánrů, vnímaných na jiných podobných akcích jako okrajové. Letos mezi takové tvůrce patří zejména brazilský hudebník Gilberto Gil. Letos osmdesátiletý písničkář, držitel devíti cen Grammy, nositel francouzského Řádu čestné legie, člen Brazilské literární akademie, autor desítek alb, ale i sociální aktivista, ochránce životního prostředí a politik, zahraje „the best of“ své bohaté hudební kariéry a v České republice vystoupí se svou dvanáctičlennou rodinnou kapelou vůbec poprvé.

Prostoru se dostane i originálnímu hybridu jazzu, psychedelického rocku, improvizace a elektroniky s výraznou infuzí tanečních beatů v projevu kapely The Comet Is Coming, kterou vede přední postava současné britské jazzové scény, saxofonista Shabaka Hutchings, anebo nekompromisnímu elektropunku s provokujícími texty v podání britských Sleaford Mods.

Alternativní scéně je věnována Full Moon Stage, kurátorovaná redakcí stejnojmenného hudebního měsíčníku. Jeho šéfredaktor Michal Pařízek uvádí: „Ze zahraničních vystupujících je třeba zmínit alespoň tureckou skupinu Lalalar, která propojuje disco s postpunkem a podmanivými rytmy Blízkého východu, nebo slovinskou trojici Širom. Ta přináší aktuální podobu slovanského folkloru kombinovanou s postrockem a avantgardou.“

Z České republiky se na dvacátých Colours of Ostrava představí například Ewa Farna, pro niž to bude největší festivalový koncert letošní sezony s osmnácti hudebníky na scéně, dále Ben Cristovao s unikátní pódiovou výpravou, Monkey Business, Prago Union & Krotitelé Dechů, kteří zde oslaví dvacet své existence, PSH Live band, Lenka Dusilová, Vlasta Redl, vypsaná fiXa, Dunaj & Za vodou ansámbl, Zrní, Moimir Papalescu & The Nihilists a řada dalších.

Perlou divadelní linie festivalového programu bude muzikál Lazarus Davida Bowieho, který uvede soubor Městských divadel pražských. Kromě starších hitů v něm znějí i písně z alba Blackstar vydaného krátce před Bowieho smrtí. V hlavních rolích září Igor Orozovič a Erika Stárková.