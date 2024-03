Colours Of Ostrava přidávají do programu Seana Paula, Zaru Larsson a Sofi Tukker

Zpěvák Sean Paul foto: archiv Colours Of Ostrava

Festival Colours of Ostrava ohlásil nová jména pro letošní ročník. K již avizovanému Jamesi Blakeovi, Lennymu Kravitzovi či Queens Of The Stone Age přibudou švédská popová senzace Zara Larsson, dancehallová jamajská Ikona Sean Paul a americké duo Sofi Tukker.