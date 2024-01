Czech Press Photo vyhrály Výtržnosti u soudu. Bodovali i fotografové MAFRA

Roman Vondrouš v sérii Výtržnosti u soudu, z níž vítězná fotografie loňského roku vzešla, zachytil desítky lidí, kteří přišli 26. července 2023 k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 podpořit obviněné. Ti totiž pronásledovali a obtěžovali šéfa České lékařské komory Milana Kubka v době koronavirové pandemie.

„Nevypráví pouze o nás, ačkoliv je na ní vyobrazená česká a slovenská vlajka. Je to naléhavá zpráva o současné době, kdy se neustále stupňuje agresivita a radikální přístup k řešení složitých otázek. Skrytě osvětluje vzestup populismu, který si získává stále větší pozornost,“ uvedl k vítěznému snímku předseda poroty Petr Mlch.

„Veřejnost má často jasno ohledně toho, jak by měly být věci uspořádány, a tento trend není omezen pouze na nás, ale zahrnuje celou Evropu. Tyto jevy se stále více projevují a ovlivňují tak naši společnost v celosvětovém měřítku,“ dodal ještě.

Vítěz pak prozradil, že podobné situace nemá rád. „Někdy se totiž stane, že se situace vyhrotí a začne mela, jak tomu bylo i v tomto případě,“ uvedl Vondrouš. „Zpočátku to sice nevypadalo, že se přívrženci obžalovaných do potyčky zapojí, ale to se během pár minut změnilo a došlo k jejich střetu s policií, justiční stráží a následně i s těžkooděnci. Fotoreportérům pak nezbývá nic jiného než být opravdu co nejblíže i s potenciálním rizikem, že schytají nějakou tu ránu,“ pokračoval reportér.

Úspěchy sklidili i fotografové Topič a Boháčová

Opět bodovali i fotografové společnosti MAFRA: Petr Topič získal první místo v kategorii Každodenní život; porotu zaujal sérií Kyjev v noci. Fotografka Anna Boháčová pak obdržela cenu Canon Junior Award za fotografii Útok na Národní muzeum. Mladá fotografka tento týden navíc obdržela cenu za snímek měsíce.

Vondroušův vítězný snímek pochází ze stejnojmenné série, která skončila třetí v kategorii Aktualita. Tu vyhrál Martin Divíšek (EPA) se sérií Zemětřesení v Turecku. Fotograf Vondrouš skončil ještě třetí v kategorii Sport a druhý v kategorii Kultura.

Do 29. ročníku soutěže Czech Press Photo se přihlásilo 236 autorů z Česka a ze Slovenska, zaslali více než čtyři tisíce prací. Vítěze vyhlásili na slavnostním ceremoniálu v Národním muzeu. Ve zdejší Nové budově je ode dneška k vidění i výstava Czech Press Photo 2023, potrvá až do 31. července.