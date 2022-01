David Bowie v devadesátkách. Titul Earthling dokázal smířit milovníky elektroniky s jejími odpůrci

Pro připomenutí. Luxusně vybavené boxy cédéček nebo elpíček, doprovázené obsáhlými publikacemi s řadou rozborů nahrávek, vzpomínek účastníků případně komentářů samotného Bowieho vycházejí v edici nazvané Era od roku 2015. Byly tedy naplánovány a autorizovány ještě za zpěvákova života.

Doposud byly k dispozici čtyři: Five Years (1969–1973), Who Can I Be Now? (1974–1976), A New Career in a New Town (1977–1982) a Loving the Alien (1983–1988), přičemž posledně jmenovaná kolekce se objevila v roce 2018, zatímco do té doby vycházel vždy jeden díl ročně.