Desku Duo ohlašují Kyšperský & Pilgr z Květů videoklipem k singlu Basketbal

Po oslavách dvaceti let kapely Květy, albem Květy Květy vydaným před dvěma lety, se pro Kyšperského i Pilgra jedná o další mezník jejich tvorby. „Na konci minulého roku jsem si uvědomil, že v Květech hrajeme už dvacet let s Alešem Pilgrem. Natočili jsme spolu i spoustu hudby pro jiné lidi, pro filmy, rozhlas a všelijaké projekty. S nikým v životě jsem nespolupracoval tak dlouho,“ říká Kyšperský, který na sebe v mezičase od poslední desky Květů upozornil také albem s projektem 29/2 anebo účinkováním ve filmu Marťanské lodě.

„Našli jsme v diáři dva týdny a průběžně se scházeli. Hráli jsme a nahrávali bez přípravy. V podstatě každý z nás popadl nástroj, na který v daný čas měl chuť a zahrál na něj, co ho v tu chvíli napadlo. Přesně takhle jsme dělali písničky, když jsme společně před dvaceti lety začínali hrát,“ říká Aleš Pilgr. „Já pak nad tím seděl a hledal v tom skrytý tvary písniček. Došlo nám, že tohle je nejvíc svobodný způsob společné tvorby a zároveň zkoušíme dostáhnou té nejvyšší mety, které jsme schopni: dělat jednoduché písničky, ve kterých sami pro sebe objevujeme nové hudební i textové postupy,“ dodává Kyšperský. Album ve studiu Jámor smíchal Kyšperského dlouhodobý spolupracovník Ondřej Ježek.

Ve studiu dvojice ještě přivítala několik hostů, hlavně zpěváků. Ale třeba také Jiřího Habartu z kapely Ghost of You, který s Pilgrem a Kyšperským od té doby začal hrát i živé koncerty. Obal desky vznikl ve spolupráci s Jakubem Horským z dvacet let starých polaroidových fotek pořízených Kyšperského tátou. Ten fotil většinou kvůli pojistným událostem, ale i čistě z radosti, že si tehdy fotoaparát koupil. Stejným přístrojem nafotil do bookletu oba hudebníky.

Desku Duo ohlašuje singl Basketbal, ke kterému Martin Kyšperský s Alešem Pilgrem a režisérem Jonášem Svobodou natočili klip. „Text písně shrnuje několik legračních traumat, které člověk zažívá, když měří přes dva metry a má kapelu pojmenovanou stejně jako jeden časopis,“ přibližuje Kyšperský. „Klip ale tak doslovný není, vypráví příběh manželského páru, který z každodenní rutiny vytáhne až okamžik společného tance.“ Partnerku Martina Kyšperského v klipu hraje spisovatelka a slamerka Anna Beata Háblová.

Album Kyšperský & Pilgr – Duo vychází 4. listopadu 2022 u Polí5 na všech formátech: digitálně, na vinylu, na kazetě i na CD. Zároveň s albem putuje do světa i větší brožura s texty a fotografiemi. Křest alba se chystá na 9. listopadu v brněnském Kabinetu Múz a 3. prosince v pražském Café V lese. Společně s Kyšperským a Pilgrem na obou místech pokřtí své nové album Tma písničkářka Alen. S ní se oba znají nejen díky spolupráci na této desce, ale také díky účinkování v projektu 29/2 a živému hraní v kapele Lenky Dusilové.