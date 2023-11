Nevyletět z Brna, je ze mě zkyslá srna. Provázek vzdává hold jinakosti na nejrůznější způsob

Jmenovaná dvojice žen Brno opustila, aby se do něj vracela. Je tedy jasné, že jejich kosmopolitní optika v definici domova, který je jedním z ústředních témat večera, nebude konvenovat pohledu zarytých starousedlíků. Kaprálová od roku 2008 žije v Berlíně, divadelnice Polívková léta tvořila na německé a rakouské půdě.

A je dnes vůbec ještě možné a dobré někde zapustit kořeny, jak je to se všemožnými provizorii v nás, je dobré se vracet do místa zrození a je nutné ho místy alespoň dočasně opouštět? Na to všechno se tato scénická úvaha i rozpustilé balábile s podtitulem Večírek ptá.