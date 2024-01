Psát o tom, co nás přesahuje. Jana Patočková celý život nasazuje laťku divadelní kritiky

Životní krédo Jany Patočkové se vždy opíralo o etické hodnoty, ať už jí to během let stálo cokoliv včetně toho, že přišla o milovanou práci. Absolventka divadelní vědy a dramaturgie na pražské DAMU krátce po studiích působila v kolínském divadle.

Pak se stala členkou redakce časopisu Divadlo, který stále patří mezi nejlepší odborná periodika svého druhu a svým způsobem představoval teoretickou základnu pro mimořádně se rozvíjející moderní české divadlo v šedesátých letech. Jana zde působila osm let od roku 1963 až do zákazu časopisu v roce 1971. Byla obklopena výtečnými kolegy od kterých, jak nikdy neopomněla zdůraznit, se měla co naučit.