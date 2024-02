Jak to vypadá uvnitř banánu? Fantasmagorický rej na Zábradlí okouzlí lehkostí, hravostí i zvláštním smutkem

Svět podivínů je ostatně Mikuláškovo téma a Klusákova kniha se rozhodně ocitla v dobrých rukou, režisér a dramaturgyně dobře „chytili“ to, co se za sepsanými skutečnými osudy i mystifikacemi ukrývá. A to je smysl pro bizarnosti i radost z jejich objevování.

Pro Mikuláškovo autorské divadlo typické fragmentární vyprávění se tentokrát prolíná s osudem konkrétního hudebníka, Američana Daniela Johnstona, a s ním se ještě všelijak proplétají útržky jiných životů, které do sebe vcházejí, či jsou naopak postavené do kontrastu.