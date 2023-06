Hovory s babičkou. Linda Straub v Synagoze na Palmovce uvedla hru nejenom o smrti a stáří

Lindu Straub stáří zajímá už dlouho, souvisí i s jejím tvůrčím „pozorováním lidí“. Jak vysvětlovala v rozhovoru, jednou si všimla stařenky, která namáhavě nastupovala do tramvaje a začala se víc zamýšlet nad věcmi souvisejícími s úbytkem sil i dalšími problémy se stářím spojenými. Už Lindina studentská práce Marie to dala, Jak to dáš ty? se tímto tématem zaobírala. „Měla jsem v plánu spolupracovat s domovy důchodců, ale nejdřív jsem natočila rozhovor se svou babičkou a ten mi přišel tak inspirativní, že už jsem do domovů ani nedorazila.“

Základem Odkazu se stalo povídání s dvaadevadesátiletou babičkou, která už nemohla být přítomná na scéně, a tak ji vedle audiozáznamu zastoupily fotografie a jiné dokumenty.