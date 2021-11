Dokument o pardálím tanečníkovi Mr. Kriss uspěl na milánském festivalu

K ocenění Mention d´Honneur získal ještě jako zvláštní uznání grafický list se stylizovaným plakátem festivalu.

Film České televize je o mladistvých nejistotách, mindrácích a odvaze se jim postavit. Jeho režisér a producent v jedné osobě, sám bývalý vrcholový sportovec Adolf Zika, o protagonistovi snímku už dříve řekl: „Proslavil se po celém světě, jen u nás ho moc neznají a je to opravdová hvězda, která zasluhuje pozornosti i domácího publika. Jmenuje se Kristián Mensa, říká si Mr.Kriss.“

Tři a půl minuty mladíkovi stačily na to, aby se zapsal do historie break dance. To když se probojoval do celosvětového finále nejprestižnější světové taneční soutěže v Paříži, Red Bull Dance Your Style. V keckách, s hadími nebo pardálími pohyby, během soutěže dobře bavil publikum. Ne tak největší legendu tohoto sportu, Brazilce Neguiana, jehož vyřadil. Na sociálních sítích výkony českého tanečníka sledují i miliony fanoušků.

Mr. Kriss tančí, výtvarničí, spontánně v pár vteřinách vytváří „okamžité obrázky“, které následně i animuje. Jeho svět fantazie je pohyblivý, zdá se nekonečný. FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs) dokument ocenila v celosvětovém klání.

Už v roce 2019 milánského „Oscara“ v kategorii hraných filmů získal Zlatý podraz o československých basketbalových šampionech, který režíroval Radim Špaček a produkoval Jaroslav Bouček.