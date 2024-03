Zemřel Eric Carmen. Zpěvák hitů Hungry Eyes z Hříšného tance či All By Myself

Zpěvákovo úmrtí oznámila jeho žena Amy na webu.

„Náš sladký, milující a talentovaný Eric zemřel o víkendu ve spánku,“ píše se na webu. „Měl radost, že jeho hudba po desetiletí zasáhla tolik lidí a bude jeho trvalým odkazem.“

Carmen se proslavil se skupinou The Raspberries založenou na počátku 70. let, debutové album vydali v roce 1972. Poté, co se skupina v roce 1975 rozpadla, se prosadil jako sólový umělec.

Ze sólových skladeb jsou nejznámější All By Myself, kterou později do svého repertoáru převzala Celine Dion, píseň se objeví také ve filmu Deník Bridget Jonesové.

Slavným se stal rovněž hit Hungry Eyes, který se objevil ve filmové klasice z roku 1987 Hříšný tanec.