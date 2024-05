Eurovize vrcholí. Nizozemského favorita vyloučili za „výhružný pohyb“

Závěrečný večer zahájilo vystoupení švédského zpěváka Björna Skifse s písní Hooked on a Feeling. Pak už za hudebního podkladu největších švédských hitů od Abby po Ace of Base následovalo krátké představení všech pětadvaceti finálových účastníků. Novinkou letošního ročníku je skutečnost, že diváci mohou hlasovat prakticky od začátku finálového večera.

Jeho soutěžní část odstartovalo domácí duo Marcus & Martinus. I u nás relativně známá bratrská dvojice předvedla suverénní popové vstoupení plné vizuálních efektů a projekcí. Ukrajinská dvojice Alyona Alyona a Jerry Heil navázala emotivní písní Maria & Theresa. Pak přišel na řadu první trochu vymykající se interpret, civilně vyhlížející německý zpěvák Isaak s písní Always on the run, kterou doprovodila ohnivá show. Lepá lucemburská zpěvačka Tali oproti tomu předvedla zaměnitelné vystoupení zcela ve stylu své vybrané písně.

Jako pátá se představila diskutovaná zpěvačka Eden Golanová, která údajně trénovala svůj výstup s imitací bučení, aby ji pak nesouhlasné reakce naživo nerozhodily. Její čisté a emotivní podání písně Hurricane doprovázené promyšlenou choreografií se ale obešlo bez jakýchkoli kontroverzí. Následoval litevský zpěvák Silvester Belt s písní Luktelk zpívanou v mateřštině.

Španělská zpěvačka Nebulossa jako první rozezpívala celou halu. Pak se už svých minut slávy dočkal první bizarní interpret večera, tedy estonští 5miinust a Puuluup. S číslem deset vystoupila ďábelská irská zpěvačka Bambie Thug se svým hororovým hitem Doomsday Blue. Temná píseň svou originalitou trochu rozčeřila jinak přehnaně barevný večer. Mnohem standardněji oproti tomu působilo vystoupení Lotyše Donse, který více než na show vsadil na svůj hluboký hlas.

Plně moderní háv mělo vystoupení řecké zpěvačky Mariny Satti. A svým způsobem i následná show Brita Ollyho Alexandera. Norská kapela Gate vsadila na zaměnitelný skandinávský pop, Italka Angelina Mango na jižanské rytmy. Srbská účastnice Angelina Mango předvedla poklidnou show ve své rodné řeči. Pak už přišla na řadu další bizarnost, tedy finští Windows95man a jejich exhibicionistické vystoupení s písní No rules! zcela ve stylu dávného eurodance.

Následovala Portugalka Iolanda a hlavně živelná Arménka Ladaniva či neméně energická Kypřanka Silia Kapsis. K dosavadním vrcholům večera nicméně patřilo vystoupení švýcarského interpreta se jménem Nemo. Pak přišla na řadu slovinská zpěvačka Raiven se svým čarodějnickým číslem a především chorvatský favorit Baby Lasagna s rockovou ducačkou Rim Tim Tagi Dim.

Šestadvacátým vystupujícím měl být vyloučený Joost Klein. Důvodem jeho vyřazení je podle agentury AP vyšetřování incidentu, které vede švédská policie na základě stížnosti ženské členky produkčního týmu. Nizozemská veřejnoprávní televize Avrotros vyloučení označila za „nepřiměřené“ a agentuře AFP sdělila, že ji „šokovalo“.

Nizozemská veřejnoprávní televize Avrotros vyloučení Kleina označila za „velmi tvrdé a nepřiměřené“. Klein podle ní po čtvrtečním semifinále odcházel z pódia, když byl natočen bez svého souhlasu a následně udělal „výhružný pohyb“ směrem ke kameře. Podle televize se Klein kamery ani kameramanky nedotkl.

Evropská vysílací unie (EBU), která soutěž organizuje, v prohlášení uvedla, že vyloučení se týká incidentu, v němž nefiguruje žádný jiný umělec (účastník soutěže) ani člen jiné delegace. Podle AP se totiž objevily spekulace, že incident souvisí s izraelskou delegací. Klein měl předvést píseň Europapa, díky níž patřil podle médií k favoritům na vítězství v soutěži.

Sázkové kanceláře označují za favorita také chorvatského zpěváka Baby Lasagna (vlastním jménem Marko Purišić) s písní „Rim Tim Tagi Dim“. Zpívá v ní o mladém muži, který opouští domov a touží se stát „městským chlapcem“ s lepšími životními podmínkami. Na seznamu favoritů je také již zmíněný švýcarský rapper a zpěvák Nemo, který vystoupí s písní „The Code“. Ta představuje směsici složenou z drum and bassu, opery, rapu a rocku. Vypráví o Nemově cestě za sebepoznáním jako nebinární osoby.

Hudební soutěže, která je vždy označována za apolitickou, se letos napjaté mezinárodní vztahy dotýkají. Už ve čtvrtek na podporu Palestinců v Malmö demonstrovalo kolem 10 tisíc lidí.

Ve městě platí přísná bezpečnostní opatření, další demonstrace jsou však naplánované na sobotní odpoledne. Někteří protestující si stěžují na „dvojí metr“, jelikož Evropská vysílací unie (EBU) v roce 2022 zakázala Rusku účast na Eurovizi po invazi na Ukrajinu.

Ve švédské metropoli se také uskuteční alternativní hudební festival označovaný jako „soutěž písní bez genocidy“. „Lidé samozřejmě chtějí vyjádřit svůj vlastní názor. Ale pro nás je to prostě sen a čest, být součástí Eurovize,“ řekl agentuře Reuters Marcus Gunnarsen z dua Marcus & Martinus, které letos reprezentuje Švédsko. „Prostě víme, že Eurovision je o tom, sjednotit lidi a společně se bavit a užívat si,“ dodal.

Říjnový déšť

Organizátoři Eurovize se letos také bránili výzvám k vyloučení Izraele a odkazovali se na apolitičnost soutěže. Zároveň ale požadovali, aby Izrael upravil text své písně s původním názvem „Říjnový déšť“ a odstranil z něj podle nich narážky na útok ze dne 7. října.

Text písně, kterou večer předvedla Golanová, byl nakonec opravdu pozměněn. Sama dvacetiletá umělkyně skladbu charakterizuje jako silnou baladu, která popisuje člověka procházejícího „bouří emocí“.

Eurovize se koná každoročně od roku 1956 s výjimkou covidového roku 2020, což z ní činí nejdéle trvající mezinárodní televizní hudební soutěž. Každoročně ji sleduje v průměru 180 milionů diváků a alespoň jednou se jí zúčastnilo 52 zemí. Letos se prozatím odhaduje, že soutěž přilákala do Malmö přibližně 100 000 návštěvníků.