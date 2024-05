Pozor, neplatí to univerzálně. Leckoho mohlo překvapit, že v hlasování diváků si vedli dobře zástupci Ukrajiny a Izraele. Jako by se hlasující shodli na podpoře napadených zemí. Přitom politika západních států je tu spíše dvojaká. Většinou podporují Ukrajinu s tím, že okamžitý mír by ji poškodil. Ale po Izraeli žádají okamžitý mír ve válce s Hamásem.