Eurovizi vyhráli Ukrajinci s písní pro matky, čeští We Are Domi s Haškovou dcerou nezaujali

Ukrajinská kapela Kaluš Orchestra zahrála uspěla se skladbou Stefania, věnovanou všem matkám.

„Prosím, pomozte Ukrajině, Mariupolu. Okamžitě pomozte Azovstalu,“ křičel zpěvák Oleh Psiuk z přední části pódia poté, co kapela dohrála.

Česko-norská formace We Are Domi porotu ani hlasující diváky příliš nezaujala, získala celkem 38 bodů. S písní Lights Off se představila jako první. Druhý na řadu šel rumunský zpěvák WRS s písní Llámame. Jako třetí vystoupila zavedená finská kapela The Rasmus, která by účastí na Eurovizi ráda nabrala druhý dech.

Domácí barvy hájila dvojice Mahmood & Blanco s tklivým, typicky italsky vyklenutým lkavým cajdáčkem Brividi.

Řecká zpěvačka Amanda Georgiadi Tenfjord s emotivní písní Die Together přinesla porci opravdových emocí a islandská sesterská kapela Systur předala ujištění, že slunce každý den zase znovu vyjde, ať se děje cokoliv.

Zdob si Zdub společně s Advahov Brothers předvedli moldavskou tancovačku, jak poznamenal průvodce večerem Jan Maxián, něco mezi Divokým Billem a Děda Mládek Illegal Bandem. „Ideální zástupce finále Eurovize ročník 1968.“

Při vystoupení Brita Sama Rydera s písní Space Man pamětník zamáčkl slzu při vzpomínce na elektrizující hit stejného názvu, kterým v roce 1996 v hitparádách zabodoval britský projekt Babylon Zoo. Sice to byla jednohitová záležitosti, ale ta písnička byla extratřída. Na rozdíl od Rydera.

Srbská zpěvačka Konstrakta s pomocí lavoru, vody a mýdla názorně předvedla, jak správně pečovat o tělesnou hygienu a publikum ujistila, že ve zdravém těle je zdravý duch.

V rámci finálového večera vystoupli i loňští vítězové, kapela Maneskin. Zahráli novou skladbu Supermodel, kterou napsali společně s producentem a skladatelem Maxem Martinem, a také píseň, která zazní ve filmu Elvis režiséra Baze Luhrmanna. Zazpíval rovněž Mika, jeden z moderátorské trojice.