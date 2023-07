Literatura je skok oknem do světa, kde poznáváme sami sebe, říká spisovatelka

Nejnověji přibyl titul Dnes nepůjdeš do školy. Potkávají se v něm dvě malé hrdinky, a protože se obě jmenují Eva, rozdělí si přezdívky Pipi a Vinnetou.

Lidovky.cz: Co jste radši četla jako dítě: Karla Maye, nebo Astrid Lindgrenovou?

Četla jsem nejdřív Lindgrenovou, pak Karla Maye. A četla jsem náruživě. Ta hodná paní učitelka z knihy Dnes nepůjdeš do školy, ve skutečnosti se jmenovala Milada Hamerská, si toho všimla a odvedla mě do Mahenovy knihovny v Brně. Byl to zázrak, protože měli opravdu hodně knih. Rozhodla jsem se, že to vezmu v polici od A – a přečtu knihovnu celou. Nepovedlo se mi to. Láska ke knihovnám však zůstala. V Lusace jsem se pak zakutala do knihovny diplomatické…

Lidovky.cz: V Lusace? Jak jste se dostala z Brna do Zambie?

Tatínka vyslala léčit do rozvojové země Polytechna, podnik zahraničního obchodu. Údajně chtěli přes humanismus rozšířit socialismus. S nadšením jsme jeli, znamenalo to na chvíli pokoj od komunistů. Ale taky to znamenalo, že si Polytechna nechá dvě třetiny peněz, co otec vydělal. Pamatuji si výlet do pražské Živnobanky. Obdivovala jsem nádherné vitráže. Otec zoufale pronesl: „Tu jsme platili stejně my.“ Prostě takový socialistický obchod s bílým masem…