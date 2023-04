První zamilovanost, která může přerůst v osudovou kletbu. Falcon Lake je křehké a mysteriózní drama

Třináctiletý Bastien od dovolené s rodiči u jezera Falcon Lake mnoho nečeká a ještě méně nadšená je o tři roky starší Chloé, jejíž matka Bastienově rodině pronajímá domek. Vypadá to na nejnudnější prázdniny v životě, dokud se o sebe Bastien a Chloé nezačnou zajímat. Potom naopak o zážitky není nouze, ne všechny jsou ale příjemné.

Zakousnout se

Zvlášť na Bastiena je to nápor, starší dívka jej rázem postrčí z dětského světa málem do dospělosti. Musí se tvářit zkušeně, i když mu to moc nejde, a během procházky třeba suverénně vypít polovinu lahve vína (zvracení po přemíře alkoholu bylo ovšem asi málokdy ztvárněno tak mile a romanticky jako zde). A i když to vypadá, že Chloé opětuje Bastienovy sympatie, pořád tu jsou také mnohem vyspělejší mladíci, kteří se tu a tam zjeví a Bastiena přitom ani nevnímají jako konkurenci.

FALCON LAKE Kanada 2022 Scénář a režie: Charlotte Le Bon Hrají: Sara Montpetit, Joseph Engel a další Premiéra 27. 4.

Chloé si libuje v strašidelných a morbidních historkách a žertech, což Bastienovi celkem imponuje, a jednou z jejich společných zábav tak je pořizovaní fotografií, kde třeba Chloé vypadá co nejmrtvěji nebo se na nich zjevuje duch. O tom Chloé tvrdí, že skutečně obchází v nepřístupné části jezera a připomíná tragédii, která se tu stala. Bastien a Chloé také vytrvale ověřují Bastienovu teorii, že člověk není schopen sám sebe kousnout do krve. A dojde i na jiné tělesné experimenty.

Pouto mezi Chloé a Bastienem je čím dál intimnější, to ale zároveň činí oba ještě zranitelnějšími. Na nezkušeného Bastiena a nevyrovnanou Chloé toho je možná víc, než dokážou zvládnout. I jezero, kde se z lidí stávají duchové, přestává být romantickou kulisou a stává se hrozbou...

Působivý debut

Křehké mysteriózní drama Falcon Lake natočila jako svůj režijní debut quebecká herečka Charlotte Le Bon a prokázala v něm vytříbený cit pro prolínání žánrů a práci s atmosférou. Sugestivně evokuje náladu prázdnin na prahu dospívání, lákavost i znepokojivost tajuplných zákoutí, která se před hrdiny otevírají. Také díky přesvědčivým výkonům obou hlavních představitelů rozkrývá netušené spodní proudy zdánlivě hravé a nezávazné první zamilovanosti, která může přerůst v osudovou kletbu. To vše s nenucenou přirozeností nezávislého snímku, jen lehce naznačenou hororovou stylizací a s inspirativní hádankou na závěr.

Mimochodem, kolik asi diváků bude opouštět kina se stopami vlastních zubů na ruce?