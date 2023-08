Hlavní hvězdy Letní Letné přijely s představením, které nadchne vzdušnou akrobacií

Recenze

Francouzský Cirque Aital přijel do Česka už potřetí, poprvé, v roce 2015, navštívil Plzeň s představením V dobrém i ve zlém, což bylo něco jako cirkusácká road movie. Pak přijeli znovu, a to na Letní Letnou i s krásným bílým cirkusovým koněm, a teď do třetice jsou v Praze s drůbeží.