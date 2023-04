Zaostřeno na Írán, japonského průkopníka a ocenění Daniely Kolářové. Jak budou vypadat letošní Vary?

„Karlovarský festival při příležitosti ocenění Daniely Kolářové promítne legendární komedii Kulový blesk,“ oznámil prezident festivalu Jiří Bartoška na včerejší tiskové konferenci. „Jsme rádi, že přijala pozvání, a je pro nás velkou ctí na zakončení festivalu Křišťálový glóbus předat právě jí,“ uvedl také.

Jiří Bartoška ohlásil i titul digitálně restaurovaného filmu ze zlatého fondu české kinematografie, který bude letos na festivalu uveden – je jím snímek Evalda Schorma Každý den odvahu z roku 1964. Premiéru restaurované kopie by měl doprovodit představitel hlavní role Jan Kačer.

Zaostřeno na Írán a japonského průkopníka

Umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och představil dvě z tematických sekcí 57. ročníku. V jedné z nich přehlídka uvede devět snímků současných íránských filmařů. „Když si na jakémkoli zpravodajském serveru zadáte do vyhledávače slovo Írán, bohužel vám defiluje na obrazovce seznam skličujících zpráv. My doufáme, že po skončení festivalu toto poněkud narušíme a budou tam zprávy méně skličující, méně negativní, méně militantní a budou kulturní,“ uvedl Karel Och. Sekce nazvaná „Další zrození. Íránský film tady a teď“ uvede snímky z posledních čtyř let, které vznikaly za mnohdy obtížných podmínek.

Tvůrci představených filmů podle Ocha navazují na slavná jména íránské kinematografie. „Ve výběru se objeví snímek, na jehož scénáři spolupracoval Džafar Panahí. Jeden z filmů natočila žačka Abbáse Kiarostamího,“ vyjmenoval umělecký ředitel.

Sedmapadesátý ročník filmového festivalu se v Karlových Varech uskuteční od 30. června do 8. července.

Druhá odtajněná sekce představí tvorbu japonského filmaře Jasuza Masumury (1924–1986). „Je to jméno dosud známé spíše mezi fajnšmekry a cinefily,“ podotkl Och. „Proslul tím, že se mu podařilo nějakým způsobem setřít hranici mezi mainstreamovým a artovým filmem.“ Masumura byl prvním japonským tvůrcem, který studoval na filmové škole Centro Sperimentale di Cinematografia v Římě. „To mělo bezesporu vliv na kvalitu řemesla, kterou vnesl do japonské kinematografie spolu s určitými prvky, které do té doby byly známé spíše v západoevropském filmu,“ dodal Och.

Šlehnutí bičem. Tak charakterizoval vizuál letošního ročníku karlovarského festivalu jeho spoluautor Aleš Najbrt (uprostřed). Plakát představil spolu s prezidentem přehlídky Jiřím Bartoškou a grafickým designérem Jakubem Spurným, podle kterého ve vizuálu půjde o experimentální hru s čitelností a pohybem.

Známý už je také plakát a celkový vizuální styl 57. ročníku přehlídky. Tradičně jej připravilo Studio Najbrt, autory jsou Jakub Spurný a Aleš Najbrt. „Chtěli jsme barevností navázat na loňský ročník a zároveň nabídnout jednoduchou grafiku, kterou má rád Jiří Bartoška,“ oznámil druhý jmenovaný.

Stát zvýšil svůj příspěvek

Ministr kultury Martin Baxa na včerejší tiskové konferenci uvedl, že stát bude přehlídku v dalších třech letech podporovat částkou 35 milionů korun. Dříve ministerstvo kultury v řádných termínech, které nepoznamenala pandemie covidu, přispívalo 30 miliony korun, Karlovarský kraj a město Karlovy Vary posílaly po osmi milionech korun. Celkový rozpočet festivalu se pohybuje kolem 130 až 150 milionů korun.

Festival má také více partnerů než v minulých letech. Výkonný ředitel Kryštof Mucha řekl, že plnění pro partnery se nezvyšovalo od roku 2014 a jen za hotely Thermal a Pupp už loni festival podle něj zaplatil o miliony korun více. „Velcí partneři zůstali a noví přibyli,“ uvedl.