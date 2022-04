Festival Prague Sounds pořádá Koncert pro Evropu. Česká filharmonie rozezní Prahu z hladiny Vltavy

Ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky a Českou filharmonií uspořádá oficiální koncert u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie s názvem Koncert pro Evropu. Při něm v ikonických kulisách Prahy vystoupí Česká filharmonie pod taktovkou dirigenta Semjona Byčkova.

Program Ludwig van Beethoven: Óda na radost (Hymna EU) úvodní slovo předsedy vlády České republiky Petra Fialy Antonín Dvořák: Karneval, koncertní předehra Bedřich Smetana: Vltava, symfonická báseň Leoš Janáček: Glagolská mše Účinkují: Česká filharmonie Pražský filharmonický sbor Evelina Dobračeva – soprán Lucie Hilscherová – alt Aleš Briscein – tenor Jan Martiník – bas Daniela Valtová Kosinová – varhany dir. Semjon Byčkov

Návštěvníci koncertu na plovoucím hledišti se stejně jako přihlížející z přilehlých nábřeží, Slovanského ostrova, plavidel či mostu Legií mohou těšit na jedinečný hudební zážitek. V provedení České filharmonie zazní Beethovenova Óda na radost, Smetanova Vltava, Dvořákův Karneval a jedna z nejsilnějších duchovních skladeb hudebních dějin vůbec – Glagolská mše Leoše Janáčka.

„V roce 2020 jsme uprostřed koronavirové krize uspořádali první koncert na Vltavě, akci nazvanou Hope for Prague, při níž britský houslista Daniel Hope vyslal do celého světa poselství naděje, že hudba spojuje i v nejtemnějších časech. O rok později jsme na stejném místě oslavili 25 let festivalu Struny podzimu týdenním festivalem, jehož hlavní hvězdou byl fenomenální violoncellista Yo-Yo Ma se svým bezmála tříhodinovým sólovým koncertem suit J. S. Bacha. Jsme hrdí, že v roce našeho předsednictví jsme byli pověřeni uspořádáním koncertu, který bude oslavou našeho společného evropského domova, který je ve válečné době o to významnější,“ říká ředitel festivalu Prague Sounds a autor konceptu plovoucí scény na Vltavě Marek Vrabec.

Vedle České filharmonie a sólistů pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova se na plovoucí scéně představí také Pražský filharmonický sbor pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka. Podrobné informace o programu a vstupenky jsou k dispozici na webu koncertproevropu.cz. Koncert odvysílá v přímém přenosu Česká televize a ze záznamu evropský televizní kulturní kanál TV arte.

Večer, který se díky televizním kamerám přenese do celého světa, bude nejen oslavou hudby, svobody a společné Evropy, ale také vkusnou pozvánkou k poznání krás české metropole. „Pro Prahu je to velká čest, že bude v centru dění druhého českého předsednictví Rady EU a chceme všem ukázat to nejlepší z našeho města. O to více mě těší, že se koncert odehraje symbolicky přímo na řece Vltavě. I hlavní město připravuje celou řadu doprovodných aktivit celého předsednictví, které v této mimořádně náročně době nabývá nového významu,“ dodává pražský primátor Zdeněk Hřib.