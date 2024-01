Na náhodu se lze spolehnout. Woody Allen svou „černou anekdotu“ kormidluje s nonšalancí zkušeného vypravěče

Kdyby tenhle člověk nějakou šťastnou náhodou zmizel ze světa, všechny mé problémy by se vyřešily a můj život by opět zalila harmonie... Taková myšlenka může napadnout leckoho, a někdo se dokonce rozhodne osudové náhodě pomoci.

Právě o takové vyšinuté postavy se Woody Allen (a není samozřejmě sám) opakovaně zajímá: nejpronikavěji rozebral situaci člověka, který se rozhodl vraždou ochránit svůj životní standard, v dramatu Zločiny a poklesky z roku 1989. Uznávaný oční lékař a opora rodiny Jehuda Rosenthal tam nechá spáchat vraždu své neodbytné ordinérní milenky.

Další variaci pak nabídl snímek Match Point (2005) zasazený do prostředí britské vyšší střední vrstvy, kam se přižení nemajetný tenisový trenér, a setrvání v příjemné jistotě opět řeší vraždou nepohodlné milenky – tentokrát vlastnoručně spáchanou a navíc zahrnující smrt další ženy.

Temní, ale zároveň přece jen pořád ještě morálně citliví hrdinové obou zmíněných filmů unikají dopadení a trestu, nicméně muka jim připraví právě neexistence spravedlnosti, v niž podvědomě věřili. Zejména v případě Match Pointu přitom hraje významnou roli náhoda, ambiciózní Chris Wilton na ni spoléhá a ona nakonec skutečně určí jeho osud.

Ve svém novém filmu Zásah štěstím, natočeným ve Francii s francouzskými herci, Woody Allen své postavy opět ponouká k debatě nad rolí štěstí a náhody v lidských životech. A zároveň se vrací k otázce, zda může dobře zajištěnému pachateli projít nechutný zločin opravdu beztrestně.

Jehuda Rosenthal a Chris Wilton z předešlých příběhů jsou odsouzeni žít ve světě, který je děsí svou amorálností. Ale co když je podobným zločincem sebejistý pitomec, k němuž žádný takový pocit nedolehne?

Zvídavá matka v akci

Opět je tu trojúhelník – manželé a někdo, kdo překáží jejich pomyslnému štěstí. Už podruhé vdaná Fanny (Lou de Laâgeová) jednoho dne narazí na svého spolužáka ze střední školy Alaina (Niels Schneider). Zájem sympatického muže s literárními ambicemi ji vrátí do romantičtějších časů, které skončily manželstvím s pragmatickým a pod elegantní slupkou únavně přízemním Jeanem (Melvil Poupaud).

Fanny novému vztahu záhy propadne a nedaří se jí to ani nijak dobře tajit. Pro detektivní kancelář, již si Jean najme, není problém rychle zjistit pravdu. A pro Jeana zase není problém spojit se s gorilami, které pro něj už v minulosti pracovaly, a objednat si Alainovo zmizení.

Zásah štěstím Francie, Velká Británie 2023 Režie: Woody Allen Premiéra 4. ledna 2023

Když je všechno (aspoň zdánlivě) bezpečně vyřešeno, vypadá to tentokrát na skutečné vítězství člověka, který nespoléhá na náhodu a osud bere do vlastních rukou – žádné výčitky, jen plán, který vyšel, a vztah, který se vrací do původních poklidných kolejí.

Jeden Jeanův protivník tu však přece jen zůstává: totiž právě ona nevyzpytatelná náhoda, na kterou Jean na rozdíl od Alaina nevěří. Ztělesněním osudového zaškobrtnutí neprůstřelného plánu je Fannyina matka Camille (Valérie Lemercierová). Ta je sice velkou fanykou současného dobře zajištěného manželství své dcery, když ale zavětří podezřelé aktivity, začne se o ně zajímat víc, než je jejímu zeti milé.

Zásah štěstím se tu potkává s další linkou Allenovy tvorby, v níž hrdinové vesměs nemotorně a riskantně, ale nikoli bez výsledku pátrají po pachatelích zločinů – jako v komediích Tajemná vražda na Manhattanu (1993) nebo Sólokapr (2006).

Zásah štěstím není přímo komedie, spíš černá anekdota, na jejímž konci čeká odzbrojující pointa. Woody Allen k ní svůj nový příběh kormidluje s nonšalancí zkušeného vypravěče, který se nepotřebuje před svým neméně zkušeným publikem zdržovat podružnostmi a technickými detaily – „představte si, že takhle nějak to je, a pojďme k tomu podstatnému“, říkají mnohé scény, jimž nicméně nechybí šarm a vtip.

To podstatné je ironické pousmání nad marným úsilím člověka podmanit si náhodu. A trocha naděje, že když nic jiného, tak právě náhoda někdy přinese spravedlnost.