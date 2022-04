GLOSA: Takže běloši už nesmějí mít dredy. Svlékneme černochy ze smokingů?

O události, která se odehrála před 25. březnem, kdy mělo vystoupení proběhnout, informovaly úterní Novinky.cz. Fridays for Future je globální hnutí, zaměřené primárně na ochranu klimatu (působí i v Česku a má za sebou řadu akcí a demonstrací). V případě Ronji Maltzahnové se ale organizace pustila do oblasti mýcení rasismu a s ním spojených stereotypů. Což samo o sobě jistě působí chvályhodně, má to ale jeden háček: při přehnané akurátnosti se to může zvrhnout do absurdního divadýlka a zesměšnění myšlenky.