Na Grammy triumfovala Beyoncé, pokořila 26 let starý rekord v počtu cen

Zpěvačka zatím vyhrála ve čtyřech z devíti kategorií, ve kterých byla nominovaná, včetně ceny za nejlepší taneční/elektronické album roku za svou desku Renaissance. Zpěvák Harry Styles při předávání cen Grammy zvítězil v kategorii album roku, Lizzo získala ocenění za nahrávku roku. Objevem roku je Samara Joy. Cenu za skladbu roku si odnesla 73letá bluesová zpěvačka Bonnie Raitt.

„Snažím se nebýt příliš emotivní, jen prostě tento večer nějak přijmou,“ řekla Beyoncé, zatímco její manžel, rapper Jay-Z, stál v publiku a tleskal jí. Poděkovala také své rodině a „queer komunitě za její lásku a za to, že vymyslela tento žánr“.

Popová zpěvačka se na slavnostní udílení cen dostavila se zpožděním, moderátor galavečera Trevor Noah uvedl, že uvízla v dopravní zácpě. Když konečně dorazila, Noah jí u jejího stolu předal cenu za nejlepší R&B píseň.

Slavnostní předávání zahájil energickým vystoupením Bad Bunny, který roztančil většinu přítomných včetně zpěvačky Taylor Swift. Ta krátce poté obdržela cenu za nejlepší hudební video roku.

Ocenění za album roku, které Beyoncé nikdy nezískala, nakonec připadlo do rukou Harryho Stylese za desku Harry’s House. „Každý umělec v této kategorii mě velmi inspiroval,“ řekl překvapený Styles při přebírání ceny. Spolu s ním byla nominována také alba zpěvačky a skladatelky Adele, veteránů disco éry skupiny ABBA, Lizzo nebo portorického rappera Bad Bunnyho.

Zpěvačka a raperka Lizzo ale získala cenu za nahrávku roku za svůj singl About Damn Time. Prestižní ocenění za píseň roku získala písničkářka Bonnie Raitt, která neskrývala svůj šok. „Jsem tak překvapená. Nevím, co na to říct,“ řekla a dodala, že její píseň Just Like That se zabývá dárcovstvím orgánů.

Kendrick Lamar získal pošesté v kariéře trofej za nejlepší rapový výkon za skladbu The Heart Part 5 a vyhrál také cenu za nejlepší rapové album – Mr. Morale & the Big Steppers.

Objevem roku se stala americká jazzová zpěvačka Samara Joy, která v této kategorii porazila skupinu Wet Leg, latinskoamerickou zpěvačku Anitta či vítěze loňské soutěže Eurovize Maneskin.

Americká herečka Viola Davis po vítězství v kategorii nejlepší audiokniha či vyprávění vstoupila do elitního klubu zvaného EGOT, tedy osobností, které mají cenu Emmy, Grammy, Oscar a Tony.

Ocenění získal i Ozzy Osbourne, jeho společná skladba Degradation Rules s někdejším parťákem z Black Sabbath, kytaristou Tonym Iommim, zvítězila v kategorii Nejlepší metalový výkon. Album Patient Number 9 se pak stalo nejlepším rockovým albem. Nejlepší rockovou píseň podle mínění odborné poroty natočila zpěvačka Brandi Carlile.