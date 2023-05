Hollywood je ve stávce. Scénáristé válčí se streamovacími službami

Stávka scenáristů následuje po neúspěšné snaze jejich odborové organizace The Writers Guild of America (WGA) dohodnout vyšší platy právě se společnostmi, jako jsou Netflix či Walt Disney Co. Je to první taková událost po patnácti letech. Tehdy trvala stávka sto dní a kalifornskou ekonomiku stála více než dvě miliardy dolarů.

„Neústupnost těchto společností při vyjednávání přispívá k dalšímu znehodnocování naší profese,“ píše WGA v prohlášení na webu.

Odbory zastupují kolem 11 a půl tisíce autorů od Los Angeles po New York. Protestní akce provázející zastavení práce by se měly konat od úterka přímo před hollywoodskými studii.

Druhou stranu zastupuje Aliance filmových a televizních producentů (AMPTP). Scenáristům prý nabídla „velkorysé zvýšení“ odměn, k dohodě to však nevedlo. Aliance producentů prý nesouhlasila s dalšími podmínkami, které si organizace zastupující tvůrce kladla. Například požadavek, aby každá společnost po stanovený čas zaměstnávala určitý počet tvůrců nezávisle na tom, zda je právě potřebuje, či nikoli. Scenáristé taktéž žádají zvýšení odvodů za zdravotní a sociální pojištění.

Tvůrci prý čelí krizi právě kvůli boomu streamovacích kanálů. Polovina jich prý nyní pracuje za třetinu mzdy z dob před deseti lety. WGA chce dále záruky, že studia nebudou k vytváření scénářů využívat služeb umělé inteligence. Podle serveru Variety například scenáristé odmítají pracovat s texty vytvořenými umělou inteligencí a chtějí studiím zabránit, aby používaly jejich scénáře jako zdroj pro další generické texty, které by umělá inteligence vytvářela.

„Všichni scenáristé to vědí: tyhle společnosti zničily celé odvětví. Obraly právě ty lidi, scenáristy, kteří jim pomohli zbohatnout,“ uvedlo sdružení WGA.

Stávka se projeví téměř okamžitě. Talkshow, jako jsou Jimmy Kimmel Live či The Tonight Show with Jimmy Fallon, které využívají týmy scenáristů k vytváření aktuálních vtipů, budou muset pozastavit výrobu. Další na řadě budou takzvané soap opery, nové díly nekonečných seriálů obvykle vznikají relativně těsně před natáčením.

U vícesezónních seriálů či krátkých sérií se stávka případně projeví až se zpožděním. Pokud se protáhne, budou muset filmové společnosti odsunout premiéry dalších řad. Scénáře k novinkám vysílaným na podzim vznikají většinou právě takto zjara.

Kin se stávka zatím nedotkne

Reuters dále upozorňuje, že zpravodajská produkce zůstane nezasažena, její autory totiž zastupuje jiná organizace. Stávka se logicky nedotkne ani reality show jako je Big Brother, tyto produkce nevznikají dle předepsaného scénáře.

Přísun nových celovečerních filmů do kin či televizí taktéž nebude pro nejbližší dobu narušen. Jejich produkce totiž trvá mezi dvěma a třemi lety, filmová studia tedy mají dostatečnou zásobu. Stávka by se musela opravdu protáhnout, aby ji pocítili i návštěvníci kin.

Problému by částečně mohl být ušetřen Netflix, který dlouhodobě sází na lokální produkci. Jeho americká produkce ovšem stávku samozřejmě pocítí.

Agentura Reuters upozorňuje, že velké filmové a televizní společnosti nyní obecně čelí intenzivnímu tlaku taktéž ze strany svých investorů. Ti očekávají, že streamovací služby budou po velkých investicích generovat větší zisky. Vzestup streamování totiž vedl k poklesu příjmů z klasické televizní reklamy s tím, jak se snižuje počet tradičních televizních diváků.

Poslední taková stávka se uskutečnila v letech 2007 a 2008. Kalifornskou ekonomiku stála kvůli zastavení filmové a televizní produkce 2,1 miliardy dolarů (nyní 45 miliard Kč).