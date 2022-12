Dárek ke čtení i k prohlížení. Nabízíme tipy na zajímavé knihy o slavných hudebnících

Geniální britský zpěvák, skladatel a hudebník David Bowie měl letos v lednu nedožité pětasedmdesátiny a kromě jiných připomínek vyšla také kniha kanadského publicisty Martina Popoffa s názvem Bowie 75 (v českém překladu vydal Dobrovský). Chronologický průlet zpěvákovým životem a tvorbou má pětasedmdesát „zastavení“ – u významných událostí, alb, koncertů či filmových rolí.

Znalec Bowieho tvorby se z knihy nic moc nového nedozví, to se ale asi nečeká, v tomto případě nejde o analytickou či programově objevnou studii, nýbrž o výpravnou, velmi bohatě ilustrovanou, vysloveně dárkovou publikaci, která ovšem může zafungovat jako vstupní informace pro ty, kteří se se zpěvákovou tvorbou chtějí seznámit blíže. Vložený plakát a fotografie onu „dárkovost“ ještě posilují, stejně jako zdůrazňují fakt, že Bowie byl na jedné straně skvělý a velmi seriózní hudební tvůrce, jedna z nejzásadnějších osobností umělecky pojaté podoby populární hudby, na straně druhé blyštivou pop ikonou se vším, co k tomu náleží. Tuhle dvojjedinost kniha zrcadlí velmi přesně.

Patti Smithová obrazem

Možná ne tolik hudebně průkopnickou, ale neméně zásadní a vlivnou osobností světové rockové scény je Patti Smithová. Nakladatelství Dokořán se pečlivě a soustavně zaobírá její literární tvorbou. Té se zpěvačka v posledních letech věnuje poměrně intenzivně. Nyní vyšla prazvláštní, specifická a vysloveně kouzelná publikace Kniha dní, shrnující instagramové příspěvky Smithové, které zveřejňovala na sociální síti každý den.

Je to vlastně paradoxní, sestavit chronologickou knihu, něco tak vysloveně „oldschoolového“, z fotografií a poznámek, zveřejňovaných ve virtuálním prostředí, ale Smithové svérázný deník velmi dobře odráží její vidění světa. Prolínají se zde vysloveně soukromé příspěvky s obecnějšími, třeba připomínkami výročí narození osobností, ke kterým má zpěvačka blízko (nepřekvapí, že z větší části jde o spisovatele).

Směs černobílých i barevných fotografií, ať už nalezených v bůhvíjakých archivech, nebo vyfotografovaných samotnou autorkou na mobilní telefon (od dlouholetého fotografování polaroidem, jemuž se intenzivně věnovala, jak víme i z některých jejích předchozích knih, musela upustit kvůli nedostatku materiálu), vytváří docela výmluvnou koláž o tom, čím Patti Smithová žije jako umělkyně i jako člověk. Pro jejího fanouška je Kniha dní nezbytným doplňkem audionahrávek.

Šedesátky po česku

„Další kniha o Beatles?“, může znít první třeba i trochu znuděná reakce při pohledu na obálku titulu Beatles – Česká stopa autorů Vladimíra Tučapského a Karla Deniše (vyd. Toužimský & Moravec). Jejich přístup je ovšem originální a rozhodně si žádné přehlížení nezaslouží. Jak název napovídá, tématem není ani tak hudba a kariéra liverpoolské čtveřice, nýbrž její odraz na českém území. V první části se Tučapský probírá archivem ohlasů na Beatles v českém tisku a připomíná i (samozřejmě značně řídkou) bibliografii na toto téma. Druhá polovina knihy, kterou Deniš pojal v hodně osobním tónu, je zaměřena hudebněji, hovoří o českých coververzích beatlovských songů a v úplném závěru také o okolnostech uvádění tří filmů Beatles v českých kinech a mimo jiné i o tom, co způsobily mezi tehdejšími teenagery.

Týž Karel Deniš, tentokrát „maskovaný“ pseudonymem Karel Jordán, ovšem i nadále velmi osobní, což obecně jeho knihám sluší, je podepsán pod knihou Naše zlatá šedesátá (vyd. Universum), která je vydaná ve stejné době. I zde se několikrát nemohou nemihnout Beatles, vedle nich ale také domácí beatové kapely, autorův milovaný Vinnetou, dobové filmové a sportovní hvězdy, ale i „šedesátková“ móda či knižní, komiksová a časopisecká produkce. To vše zařazeno jak do životaběhu tehdejšího teenagera-autora samotného, tak zejména do dobových souvislostí společenských i politických. Včetně hořkého konce veselého desetiletí.

Začátky českého punku

Z úplně jiného soudku, už počínaje názvem, je kniha Všechno je špatně, zpátky na stromy (vyd. Divočina). Její podtitul zní Český punk a hardcore v textech 1979–1989, autorem je publicista Radim Kopáč s přispěním Gabriely Kontra.

Protestní hudební žánry jsou zde mapovány ve čtyřech rovinách: úvodní historickou Kopáčovou studií, nejobsáhlejší částí, kterou tvoří výběr dobových textů kapel z celé republiky, z nichž valná část už skončila v propadlišti dějin, dále rozhovory s několika osobnostmi, které se punku tak či onak dotkly, s publicistou Josefem Vlčkem, režisérem a někdejším punkovým hudebníkem Petrem Zelenkou, protagonistkami dívčí kapely Dybbuk (a dnešních Zubů nehtů) a s fotografem Štěpánem Stejskalem. Tem je také autorem bohaté obrazové výbavy, jež je z celé knihy patrně tím nejcennějším a také o českém punku a jeho občas dost specifické podobě nejvíce vypovídajícím.