Zappa chtěl být prezidentem. Zaujala ho ňadra sv. Agáty, vzpomíná exdiplomat Milan Jakobec na setkání s rockerem

Lidovky.cz: Na začátku prosince to bylo třicet let od úmrtí Franka Zappy. Co se vám v souvislosti s ním vybaví jako první?

V roce 1990 jsem měl to potěšení provázet Franka Zappu pražskou Loretou. Vykládal jsem mu o původu loretánské zvonkohry a zázračném ovousení brady svaté Starosty.

Poslouchal pozorně, občas exponáty i peprně okomentoval. V kostele ho oslovila uťatá ňadra svaté Agáty, která nesou do nebe buclatí andílci na talířku. Nadšeně vykřikl, že se podobají vánočnímu pudinku.

Když se řekne Zappa, vzpomenu si, jak se na věži pokouší pěstmi rozezvučet loretánskou zvonkohru a jak mi vpisuje do knihy Real Life of Frank Zappa věnování Jazzové sekci: „Udrželi jste muziku na živu.“

Lidovky.cz: Zappa byl mezi českými hudebními fanoušky zvláště za minulého režimu doslova kultovní postavou. Čím myslíte, že to bylo? Jeho deska tady oficiálně nevyšla ani jedna.