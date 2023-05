Nevyžádanou hypnózu přemůže láska. Ben Affleck tápe v v iluzorním světě

Film Roberta Rodrigueze Hypnotik se s nimi v budoucnu asi jedním dechem jmenovat nebude, na to působí příliš odvozeně, a navzdory některým efektním akčním scénám přece jen trochu dietně. (A chybí mu dostatek odstupu na to, aby mohl být případně vykládán jako chytrý a úsporný komentář ke známým velkofilmům.)

Ale jako příležitostná hříčka s osvědčeným principem slouží docela dobře, svým prolamováním vrstev zdánlivé skutečnosti dokáže překvapovat, a dokonce to celé na závěr dává jakýs takýs smysl.

Trauma starostlivého otce

Hlavním hrdinou je policista Danny Rourke (Ben Affleck), který se těžce vyrovnává se skutečností, že v minulosti neodkázal zabránit zmizení své malé dcery. Právě když je opět uznán schopným služby, rozběhne se podivný případ – kdosi policii upozorní na hrozící bankovní loupež, jejíž pachatel ovšem postupuje značně nestandardními prostředky a zdá se, že všechny okolo sebe manipuluje extrémně účinnou hypnózou.

HYPNOTIK USA 2023 Režie: Robert Rodriguez Hrají: Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga ad. Premiéra 11. 5.

Danny navíc uvnitř ohrožené banky narazí na znepokojivou stopu, která by mohla vést k nalezení jeho dcery. A začnou se dít další divné věci. Realita ztrácí pevné kontury a Danny musí čelit tajemnému hypnotikovi (William Fichtner) i svým vlastním nejistotám. Naštěstí se přitom také seznámí s příjemnou věštkyní Dianou (Alice Braga), s jejíž pomocí se postupně dobere k poznání toho, co je iluze a co je skutečné.

Nepřekvapivě se jako jedna z mála jistot v iluzorním světě ukáže láska, která nejenže přenáší hory, ale přemůže i nevyžádanou hypnózu.

Těsně vedle

Pocit znejistěné reality, do něhož se Hypnotik trefuje, je bezpochyby stále aktuální a sílící záležitost – ovšem sázka na starou dobrou hypnózu působí momentálně trochu nepřípadně. Manipulace se skutečností a lidským vědomím se odehrává v přímém přenosu na jiných platformách a vžít se do představy, že místo umělé inteligence je ústředním nástrojem k ovládnutí lidstva trénink jedinců s telepatickými schopnostmi, dá trochu práci. Nepomůže v tom ani herectví Bena Afflecka, které tu nikterak nepřekračuje své limity (a nic je k tomu ani nenutí).

Mezi zkraje zmíněné relativní klady Hypnotika je ovšem nutné připočíst ještě jeden zásadní: film trvá jen maličko přes 90 minut a nezastírá tak svou povahu kratochvíle.