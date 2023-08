Byla to úžasná baba. Rodina a přátelé se loučí se zesnulou Janou Šulcovou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pozůstalí se rozhodli uspořádat rozloučení pouze pro rodinu a nejbližší přátele. Zvolili proto motolské krematorium. Před jeho vstupem je umístěna kondolenční kniha. Ze známých tváří se na pietní akci ukázala třeba Iva Hüttnerová, Karel Heřmánek starší s manželkou Hanou, Václav Kopta, Simona Vrbická, Roman Zach, Ivan Vyskočil, Ernesto Čekan či moderátor Aleš Cibulka.

„Byla to pro mne velmi důležitá dáma. Od chvíle, kdy jsem přišel do Prahy na školu, mi pomáhala. I v době, kdy na tom nebyla úplně dobře. Měl jsem tu čest uvádět její Třináctou komnatu. Stali se z nás kamarádi. Byla to úžasná baba,“ uvedl Cibulka při příchodu ke krematoriu. Z Šulcové herecké tvorby měl vedle divadla obzvláště rád její výkony ve filmech z roku 1980 Kotva u přívozu a Panenka. „V Kotvě u přívozu to byla stoprocentně Jana,“ uvedl Cibulka.

„Ještě loni jsme se domlouvali, že spolu něco natočíme, ale už k tomu bohužel nedošlo,“ dodal ještě moderátor. „Vzpomínat budu s láskou,“ stručně uvedl Václav Kopta. Těsně před čtvrt na pět byli smuteční hosté vpuštěni do síně.

Pražská rodačka Jana Šulcová byla v 70. a 80. letech byla populární zejména v televizních seriálech Byl jednou jeden dům a My všichni školou povinní, výraznou úlohu dostala v komedii S tebou mě baví svět, kterou diváci v roce 1998 vybrali za českou filmovou veselohru století. Hrála také ve Spalovači mrtvol nebo ve filmu Fešák Hubert.

Po roce 1989 se před kamerou objevovala jen málo, a to spíš v televizi. Výraznější příležitost jí poskytl režisér Ondřej Trojan ve filmu Občanský průkaz (2010), kde hrála ředitelku školy. A poté také Jan Prušinovský ve filmu Kobry a užovky. V něm ztvárnila alkoholickou matku bratrů v podání Matěje a Kryštofa Hádkových.

Členkou Městských divadel pražských se Šulcová stala v roce 1969 ještě při studiu DAMU. V roce 1992 odešla na volnou nohu. Hostovala například v pražském Divadle Bez zábradlí a spolupracovala s divadelními agenturami. Uplatnila se i v dabingu. Její hlas mohli televizní diváci slyšet v kriminálním seriálu o poručíku Columbovi nebo v sérii o všetečné spisovatelce vyšetřující zločiny To je vražda, napsala.