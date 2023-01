Století od smrti největšího českého humoristy. Jaroslav Hašek předběhl svou dobu

Třetího ledna 1923 kolem osmé ráno čili právě před sto lety umřel na Lipnici Jaroslav Matěj František Hašek. Největší český humorista všech dob. Nebylo mu ani čtyřicet let, ale svůj život prožil vrchovatě. Jako by do jedné existence zvládl pohodlně nasoukat ještě dvě tři další.